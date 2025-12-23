黃金白銀狂飆續創新高、油價勁揚2% 銅價逼近1.2萬美元天價

黃金與白銀價格今天（23日）續創歷史新高，在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，貴金屬寫下逾40年來最佳年度表現，而供應緊張帶動倫敦銅期貨價格創新高；國際油價周一大漲超過2%，因美國海岸警衛隊試圖在委內瑞拉附近的國際水域攔截一艘油輪，且烏克蘭破壞俄羅斯境內的兩艘船隻和碼頭，增加石油供應受擾風險。

金、銀周一猛漲超過2% 雙創歷史新高

現貨金價周一收盤大漲2.4%，報每英兩4,443.60美元，今天盤初續漲0.36%，創下4,459.41美元新高價位。

現貨白銀周一大漲2.8%，報每英兩69.038美元，逼近70美元大關，今天盤初續漲0.37%，創下69.29美元新高價位。

這波漲勢延續了近來的猛烈反彈，使兩種金屬穩穩朝向自1979年以來最強勁的年度表現邁進。

最新一波上漲動能，來自交易人士押注聯準會將在2026年兩度降息，同時美國總統川普也主張採取更寬鬆的貨幣政策。由於貴金屬本身不孳息，利率走低通常會成為其價格上漲的助力。

Nemo.Money一位分析師說：「短期支撐來自美委之間不斷升溫的地緣政治緊張局勢……近期金價一直徘徊在歷史高位下方，因此在節假日成交量偏低的市場中，這看起來像是一次典型的動能突破，此前也經歷了看漲整理。對於黃金多頭而言，明年的明顯目標是5,000 美元。」

白銀價格今年來累計暴漲超過136%。麥格理策略師表示，白銀近期走高的驅動因素主要是持續的供需短缺和印度節日期間進口需求的增長，預期2026年白銀的平均價格將為每英兩57美元。

白金跳漲5.4%，至2,079美元，創17年多以來新高；鈀金攀升2.1%，至1748.84美元，創下近三年來的新高。

油價周一大漲逾2%

布蘭特原油 2月期貨上漲1.60美元，漲幅2.7%，結算價報每桶62.07美元；美國西德州中級原油（WTI） 2月期貨上漲1.49美元，漲幅2.6%，結算價報每桶58.01美元。

美國海岸警衛隊周日試圖攔截委內瑞拉一艘油輪，美國官員稱這是一艘受到制裁的油輪。這是本月第三次此類行動。美國總統川普上周宣布封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，市場認為美國的禁運有可能導致委內瑞拉石油出口受擾，而此前他們曾淡化這一風險。

委內瑞拉原油占全球供應量的1%，其中大部分由中國購買。就美國在委內瑞拉附近海域扣押油輪，中國外交部發言人林劍周一表示，美國隨意扣押他國船隻的行徑嚴重違反國際法。

石油貿易顧問公司Ritterbusch and Associates在報告中表示，油價上漲另一因素包括烏克蘭無人機在黑海港口襲擊了俄羅斯船隻。

俄羅斯克拉斯諾達爾地區當局周一表示，烏克蘭無人機襲擊導致兩艘船隻和兩個碼頭損壞，並導致一個村莊起火。黑海地區對俄羅斯的能源出口至關重要。

銅價再創新高

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨22日上漲0.4%，報每噸11,925美元，再創新高，逼近1.2萬美元大關。

距離2025年底僅剩幾個交易日，銅價今年以來上漲36%，邁向2009年以來最大年度漲幅。

銅價最直接的驅動因素是大量金屬銅湧向美國，避免美國可能實施關稅措施。此外，多個礦場意外停產，以及市場追捧銅在AI基礎設施領域的應用前景，也是銅價利多因素。