快訊

日劇女神波瑠結婚！情定小5歲男星 2年前共演結緣

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

AI泡沫有防火牆？美銀CEO莫尼罕談放貸：就算投資過熱 衝擊仍可控

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行執行長莫尼罕。美聯社
美國銀行執行長莫尼罕。美聯社

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，人工智慧（AI）正開始對美國經濟產生更大的影響。

莫尼罕周一接受彭博電視採訪表示：「今年人工智慧投資持續累積，可能會在明年以及往後幾年有更大的貢獻，人工智慧的效應愈來愈明顯，雖然不能全部歸功於人工智慧，但它產生的邊際影響相當強勁。」

執掌美國銀行近15年的莫尼罕表示，該行預測美國明年經濟表現強勁，成長率可達2.4%，高於2025年的約2%預估值。他認為儘管勞動市場開始走軟，但更像是就業市場正常化。

在投資人熱情驅動下，包括OpenAI在內的AI公司近幾個月吸引到數十億美元資金，亞馬遜公司創辦人貝佐斯等企業領袖曾警告，AI支出是一場「產業泡沫」，可能導致投資損失，但最終將讓社會受益。

莫尼罕分析，AI產業由一小部分公司構成，如果AI產業過熱不得不回撤，對經濟的風險相對有限，包括對消費者的影響與就業的衝擊。

他說：「作為放款方，我們會審視這些項目的槓桿程度，確保我們覺得這個借貸比率是安全的，以及資料中心找到的客戶簽了多長的合約。」

他表示，美銀自己也在使用人工智慧，2018年推出的智慧助理Erica已經能回答700個問題，遠高於最初的200個。莫尼罕說：「我們將擴增自動智慧，或稱增強智慧的應用，透過人機協作提升效能，這將影響所有業務領域。」

延伸閱讀

輝達導入AI固態硬碟效應 NAND將迎新一波缺貨商機

OpenAI利潤率飆…ChatGPT不再只會燒錢 鴻海、神達等可望受惠

華通 挑價內外10%

苗縣府與陽明交大簽署合作 後龍高鐵特區設「苗栗校區」2028年開學

相關新聞

AI泡沫有防火牆？美銀CEO莫尼罕談放貸：就算投資過熱 衝擊仍可控

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，人工智慧（AI）正開始對美國經濟產生更大的影響。

不用挨針了！「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲美核准 盤後狂飆9%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

舊金山大停電Waymo停擺 專家：無人駕駛尚不及人類

舊金山因電力公司變電站發生火災大停電，直至今早仍有用戶無電可用。無人駕駛計程車Waymo在交通號誌失靈下停擺、掀起熱議。...

黃金白銀狂飆續創新高、油價勁揚2% 銅價逼近1.2萬美元天價

黃金與白銀價格今天（23日）續創歷史新高，在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，貴金屬寫下逾40年來...

台積電ADR勁揚1.5% 較台北交易溢價逾26%

台股ADR周一（22日）收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲1.5%，報每股293.28美元，換算並折合台幣後為每股1,8...

美股收盤／標普500逼近新高 輝達特斯拉領漲大盤 科技股續揚

美國股市周一（22日）收高，科技股持續反彈推動大盤普遍上漲，標普500指數逼近紀錄高點，11個類股幾乎全部上漲，多頭動能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。