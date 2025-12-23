台積電ADR勁揚1.5% 較台北交易溢價逾26%

台股ADR周一（22日）收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲1.5%，報每股293.28美元，換算並折合台幣後為每股1,850.13元，較台北交易股票溢價率為26.29%。

道瓊工業指數22日收盤上漲227.79點，漲幅0.47%，至48,362.68點；標普500指數漲43.99點，漲幅0.64%，至6,878.49點；那斯達克指數上漲121.21點，漲幅0.52%，至23,428.83點。

費城半導體指數上漲77.71點，漲幅1.10%，報7,145.57點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 242.08 +1.25 232.00 4.35

中華電 CHT 129.35 -0.12 130.50 -0.88

台積電 TSM 1,850.13 +1.50 1,465.00 26.29

聯電 UMC 51.29 +0.37 50.90 0.76

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據