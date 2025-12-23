快訊

日劇女神波瑠結婚！情定小5歲男星 2年前共演結緣

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

台積電ADR勁揚1.5% 較台北交易溢價逾26%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR收盤上漲1.5%。路透
台積電ADR收盤上漲1.5%。路透

台股ADR周一（22日）收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲1.5%，報每股293.28美元，換算並折合台幣後為每股1,850.13元，較台北交易股票溢價率為26.29%。

道瓊工業指數22日收盤上漲227.79點，漲幅0.47%，至48,362.68點；標普500指數漲43.99點，漲幅0.64%，至6,878.49點；那斯達克指數上漲121.21點，漲幅0.52%，至23,428.83點。

費城半導體指數上漲77.71點，漲幅1.10%，報7,145.57點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 242.08 +1.25 232.00 4.35

中華電 CHT 129.35 -0.12 130.50 -0.88

台積電 TSM 1,850.13 +1.50 1,465.00 26.29

聯電 UMC 51.29 +0.37 50.90 0.76

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股

延伸閱讀

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

CES概念股 法人重倉布局

009815押科技 下月開募

綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

相關新聞

AI泡沫有防火牆？美銀CEO莫尼罕談放貸：就算投資過熱 衝擊仍可控

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，人工智慧（AI）正開始對美國經濟產生更大的影響。

不用挨針了！「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲美核准 盤後狂飆9%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競...

舊金山大停電Waymo停擺 專家：無人駕駛尚不及人類

舊金山因電力公司變電站發生火災大停電，直至今早仍有用戶無電可用。無人駕駛計程車Waymo在交通號誌失靈下停擺、掀起熱議。...

黃金白銀狂飆續創新高、油價勁揚2% 銅價逼近1.2萬美元天價

黃金與白銀價格今天（23日）續創歷史新高，在地緣政治緊張局勢升溫及市場押注美國將進一步降息的帶動下，貴金屬寫下逾40年來...

台積電ADR勁揚1.5% 較台北交易溢價逾26%

台股ADR周一（22日）收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲1.5%，報每股293.28美元，換算並折合台幣後為每股1,8...

美股收盤／標普500逼近新高 輝達特斯拉領漲大盤 科技股續揚

美國股市周一（22日）收高，科技股持續反彈推動大盤普遍上漲，標普500指數逼近紀錄高點，11個類股幾乎全部上漲，多頭動能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。