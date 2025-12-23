美智庫估中國今年實質經濟成長率2.5%至3% 遠低於官宣目標
美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）今天發布報告，估計中國2025年經濟成長率僅落在2.5%至3%之間，僅為官方宣稱增速的約一半，原因是下半年固定資產投資大幅下滑。
路透社報導，在中國高層明年3月年度「兩會」期間，預計將宣布已達成全年「5%左右」的經濟增長目標，並將公布下一個五年規劃，宣稱在美國關稅戰與國內需求疲弱情況下，中國出口依然強勁。
不過，榮鼎集團今天發布報告，估計中國2025年實質國內生產毛額（Real GDP）增長介於2.5%至3.0%之間，約是中國國家統計局截至第3季所宣稱5.2%成長率的一半。
榮鼎集團還估計，中國2026年經濟成長率將僅介於1%至2.5%之間，遠低於國際貨幣基金（IMF）預測的4.5%成長率。
這份報告提及，歷史上尚未有任何經濟體在連續10個季度持續通縮情況下，實現5%的實質GDP增長，中國是否能成為首例令人質疑。
