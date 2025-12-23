快訊

福島核災14年 日將重啟全球最大核電廠

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本新潟縣議會大會昨通過支持柏崎刈羽核電廠恢復運轉，為重啟這座全球最大核電廠跨出最後一步。路透報導，這成為日本在福島核災近十五年後，重返核能的關鍵時刻。

柏崎刈羽核電廠在東京西北方約二二○公里，因位於該縣柏崎市與刈羽村而得名。二○一一年因三一一東日本大震災及其引發大海嘯重創東京電力公司（東電）福島第一核電廠，成為當時日本停機的五十四座反應爐之一。

不過，日本陸續重啟還能運作的卅三座核反應爐中的十四座，以降低對進口化石燃料的依賴。柏崎刈羽核電廠將是東電自三一一以來首次重新運轉的核電廠。

該縣議會定期大會昨通過對支持重啟的縣知事（縣長）花角英世信任案，等於認可重啟。花角十一月廿一日表明將重啟，並因此向議會賭上對自己的信任投票。花角預定今天拜會中央政府的經產大臣赤澤亮正，還將與原子力規制廳長官金子修一會面。

東電擬在明年一月廿日啟動柏崎刈羽核電廠七座反應爐中的首座，即其中的「六號機」。東電發言人高田正勝表示，「我們堅持絕不重蹈覆轍，也將確保新潟縣居民絕不再經歷類似事故」。但他避談重啟時程。

東電今年承諾，今後十年將向該縣挹注一千億日圓（約新台幣二○四億元），以爭取居民支持，但部分居民仍抱持疑慮。根據縣府十月公布的民調，六成居民認為重啟條件還不成熟、近七成則擔憂東電營運該廠的能力。

