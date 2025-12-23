美股暴漲暴跌 明年仍是常態

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合外電

美股明年恐怕要讓投資人繼續繃緊神經，主要是既怕錯過AI狂潮，又擔心這是顆隨時會破的泡沫。過去18個月，股市時常上演暴跌又快速反彈的戲碼，分析師認為，這樣的趨勢很可能一路延續到2026年。

部分策略師預期，AI將重演過去科技革命的暴漲暴跌循環。站在AI浪潮核心的科技巨擘，對市場的影響力特別大。整體而言，2026年股市波動度將獲支撐，主因是資產泡沫膨脹時，往往變得更不穩定。因此，市場偶爾會出現超過10%的跌幅，但當投資人意識到泡沫還沒破裂時，反彈速度也將快得破紀錄。

美國銀行（BofA）最近調查顯示，股價漲幅已讓「泡沫焦慮」成為基金經理人最擔心的問題。但另一個經典風險是：若漲勢還有空間，太早抽身的人可能慘遭市場懲罰。

包括OpenAI在內的AI新創，去年初以來在次級市場的表現，遠超過輝達等釋股市寵兒，並帶動私募股權公司成為投資熱門標的，尤其在散戶之間引發「錯失恐懼症」（FOMO），預料會有數兆美元資金湧向私募市場。

美國推動放寬401（k）退休金計畫投資另類資產，是吸引新手進場的主力之一。

