輝達H200晶片 農曆年前銷陸

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

路透報導，三名知情人士透露，輝達告知中國大陸客戶，打算在2月中的農曆年之前，出貨陸企H200晶片。輝達22日美股盤前股價走升近2%。

法人看好，H200將出貨大陸市場，主要代工廠台積電（2330）受惠大，鴻海集團旗下工業富聯（FII）、英業達等與大陸主要雲端大咖有業務往來的廠商，也將沾光。

路透引述第一、二名消息人士的說法指出，輝達計劃用現有庫存履行初期訂單，出貨量估計為5,000到1萬個晶片模組，相當於4萬到8萬個H200 AI 晶片。第三名消息人士表示，輝達告訴大陸客戶，該公司有意增加H200產能，新產能2026年第2季開放預訂。H200是輝達性能第二強的AI晶片。

但相關人士也指出，北京當局尚未核准陸企採購H200，仍有巨大的不確定性，時間表可能視政府決策出現變動。第三名人士說：「整個計畫取決於政府許可，官員點頭前，一切難以確定。」

