該離場了？華爾街一面倒看好2026年美股 彭博示警恐為「反指標」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
華爾街普遍看好美股2026年表現，可能是美股隱憂之一。歐新社
華爾街普遍看好美股2026年表現，可能是美股隱憂之一。歐新社

儘管華爾街股市預言家以看多著稱，這些人目前看好2026年美國股市的程度，仍讓一些市場觀察家感到憂心。

彭博資訊彙編的數據顯示，大型業者賣方策略師給予美股標普500指數的明年底目標水準，集中程度是近十年最高。Oppenheimer公司對美股看法最樂觀，預期標普500指數明年底將漲至8,100點，墊底的是Stifel Nicolaus預估的7,000點，全年展望落差僅16%，是2017年以來最小。

看法如此一致通常被視為「反指標」：如果大家傾向同一邊，失衡通常會自我矯正。目前市場風險顯而易見，美國通膨率仍高於聯準會（Fed）目標，貨幣政策寬鬆期待可能落空。美國失業率近幾個月持續小幅上揚，人工智慧（AI）高額支出也尚未帶來效益。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「市場預期一面倒與集中令我感到憂心…如果大家預期相同，從定義來看，市場已反映這些預期─尤其是在大家取得的展望共識通常建立在降息、減稅和AI持續主宰市場等基礎之上的情況下。」

看多美股的樂觀預期奠基於經濟成長將拉抬企業獲利，樂觀陣營看好減稅和鬆綁法規應會提振經濟活動，Fed也可望再降息兩次，每次降息1碼，悲觀陣營則認為市場已過於自滿。

Roundhill金融公司執行長馬薩（Dave Mazza）說：「標普500指數目標水準如此集中顯示市場已充分反映預期，預測可能變得脆弱─市場對漸進式利空將變得較更敏感…如果大家都在船的同一側，即便經濟未陷入衰退，市場也會陷入動盪，企業獲利不如預期、政策出乎意料或部位調整都會是導火線，沒有容錯空間。」

