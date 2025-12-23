Fed下任主席熱門人選 哈塞特釋出偏鴿訊號

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，美國核心通膨「處於或低於目標水準」，使Fed「有充足空間」進一步降息

Fed下屆主席熱門人選哈塞特21日接受CBS節目訪問時表示，若以三個月移動平均觀察，核心通膨大致已回到、或略低於目標區間，而通膨降溫的進程為利率政策轉向提供更大彈性。

市場解讀，哈塞特釋出偏鴿訊號，有助於強化市場對「通膨受控、政策可轉向支撐成長」的敘事，尤其在近期通膨數據偏溫和、就業動能轉趨平衡的背景下，降息預期更容易被放大。  

哈塞特倒也不忘強調，Fed決策須以數據為依據，現在就對6或7月的利率水準作出承諾並不明智。

哈塞特說，若最高法院裁定廢除川普的關稅政策，並要求退還已徵收的關稅，將引發重大的「行政難題」，「我們確實預期最高法院會做出有利於我們的裁決」，即使法院不站在川普政府這一邊，「也極不可能要求大規模退稅，因為要將這些退稅發放出去，在行政作業上會是一大難題。」

 

