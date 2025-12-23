亞洲央行降息空間有限 抗川普關稅衝擊…所剩彈藥不多

彭博專欄作家摩斯（Daniel Moss）指出，亞洲今年經濟成長低迷、通膨偏低，多數央行有降息空間，但多半也只能勉強撐起經濟，而非積極刺激。然而，川普關稅真正衝擊可能要到2026年才會完全浮現，惟亞洲央行彈藥所剩不多，再寬鬆空間恐有限，恐進入艱難期。

先看中國大陸，這個全球第二大經濟體瀕臨通縮，房市低迷造成的傷痕未癒，且資本投資大幅下滑。大型銀行一年前因中共中央政治局釋出的訊息而振奮，認為會有強力的行動來刺激經濟，但最後並未發生。中國人民銀行（央行）僅把貸款市場報價利率（LPR）小幅下調10個基點。

摩斯指出，人行的決策過程不透明，沒有會議紀錄、文字稿、點狀圖，也沒有異議。唯一靠譜的預測似乎是指出，中國經濟需要刺激。但如今來看，不要指望刺激何時到來。

再看泰國，當地政界一直呼籲央行更激進降息，儘管現任央行總裁維泰曾批評前任總裁，但即便換帥，也沒帶來政策急轉彎。市場原本押注維泰上任後首場政策會議就會降息，結果他選擇先凝聚共識。

印尼的情況則顯示政治影響力上升。原本以技術官僚著稱的印尼央行，在財長英卓瓦蒂9月被迫下台後，失去部分防護，總裁瓦瑞耀迅速採取行動調降利率，並公開表態配合總統普拉伯沃的成長目標，代價是印尼盾走弱，央行須頻繁進場干預。

在溝通策略上，澳洲央行總裁布洛克則刻意不提供明確的前瞻指引，如今通膨回溫時，交易員開始押注升息。回頭看，她的保留態度反而顯得穩健。

日本則走不同道路。在全球經濟避開衰退、通膨高於2%目標的背景下，日銀（央行）總裁植田和男把握時機升息，可能成為現代日本央行中，少數卸任時利率高於上任時的人。但經濟能否承受，仍有待2026年驗證。

總體來看，2025年的亞洲仍靠寬鬆撐場，但政策空間正迅速縮小。當降息效力遞減、政治與外部風險交織，真正艱難的階段才要開始。