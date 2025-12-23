美施壓委國 油價應聲漲

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普加強施壓產油大國委內瑞拉，尋求扣押進出委國的第三艘油輪，國際油價22日應聲上漲。

彭博資訊報導，布蘭特2月原油期貨22日盤中上漲1%報每桶61.11美元，西德州中級原油2月期貨也攀揚1%至57.13美元。美國海岸防衛隊20日在加勒比海登檢載有約200萬桶委國原油的油輪「世紀號」，也正在追緝前往委國的油輪「Bella 1」，這將是近兩周來第三度的扣押行動。

華府正試圖封鎖委國的石油出口命脈，以加強施壓馬杜洛政府。美國已將馬杜洛政權認定為外國恐怖組織，指控其參與毒品走私。委內瑞拉仍蘊含舉世最大的原油蘊藏，但其出口多數流向中國大陸，目前僅占不到1%的全球需求。

與委國同為石油輸出國與盟國（OPEC+）成員的俄國，也面臨供應風險。烏克蘭日前已首度以無人機襲擊地中海的俄國影子船隊。

IG分析師史凱摩表示，油價反彈是由地緣政治事態發展所引發，首先是美國對委內瑞拉油輪實施封鎖，其次是烏克蘭無人機在地中海攻擊一艘俄羅斯影子船隊船隻，「這些事態發展正協助抵銷供應過剩擔憂」。

