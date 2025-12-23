銅價挑戰1.2萬美元新高

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際銅價繼續挑戰歷史新高，朝每噸1.2萬美元的大關前進。一家智利礦商與一家中國冶煉廠就2026年銅精礦達成「零加工費」協議，創下歷史新低，反映出市場供應緊俏的壓力。

倫敦金屬交易所（LME）三個月銅期貨22日同步走高，上漲0.33%，至每噸11,920.5美元，逼近本月稍早創下的11,952美元歷史高點，挑戰1.2萬美元關卡近在咫尺。上海銅價一度漲0.7%，報每噸11,966.50美元；鋁、鋅與鎳價格亦同步走高。

供應壓力升高的跡象相當明確。年度礦石供應合約談判進展艱難，最終達成的協議竟是冶煉廠每噸加工費為零美元，創下歷史新低。

路透報導，智利銅礦商安托法加斯塔（Antofagasta）與一家中國冶煉廠就2026年銅精礦的加工處理與冶煉費（TC/RC）達成「零加工費」協議，創下年度供應談判史上最低水準。

銅價大漲的短期直接因素，是大量金屬湧向美國，以提前因應美國可能對銅實施進口關稅措施的前景，這也使得全球其他地區面臨供應不足的風險。不過，銅價今年以來高達36%的漲幅，也受到礦場非計畫性停工，以及銅在AI基礎設施中應用前景看好而帶動。

在「零加工費」協議之前，中國主要冶煉廠已同意在明年削減產量，以因應加工費下滑；儘管一家由政府支持的有色金屬產業機構表示，加工費不應低於零，不過最新情勢仍顯示銅精礦市場在結構上供應吃緊。  

市場早已有看漲2026年銅價的多頭預測。花旗集團表示，在搶運金屬至美國的情況下，銅價可能在明年第2季漲至每噸1.3萬美元。高盛集團上周也點名銅是未來一年受青睞的金屬。

