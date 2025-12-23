青少年創業找 AI 當幫手 出一張嘴就能寫程式

許多年輕人或許還不會開車，但卻憑藉出一張嘴寫程式（vibe coding，直覺程式開發）和社群媒體應用，在新創領域嶄露頭角。而這一切都可謂拜人工智慧（AI）所賜。

舊金山創投家塔加爾觀察到一個現象，這幾年企業創辦人的年齡愈來愈低，正好和ChatGPT和Claude等聊天機器人開始流行的時間相當。他說，愈來愈常收到青少年主動推銷的商業計畫，部分原因在於，大規模開發優秀軟體如今變得更容易，年輕創辦人或許認為，既然自己已充分掌握TikTok或X等社群媒體，這方面應該也不在話下。

塔加爾說，年輕創業者有一種「我無法等個幾年再做，機會就是現在」的急迫感和思維，「AI肯定有些特質，讓人覺得自己能快速學習」。塔加爾自己投資了一間由阿羅拉（Raghav Arora）共同創辦的公司；阿羅拉5月成功申請進入創業孵化器Y Combinator時才16歲。

阿羅拉創立專營農產品分銷的GetASAP，利用AI為零售商預測庫存需求，直接向農民採購蔬果，輸往美國和亞洲的商店。該公司現有48名員工。阿羅拉和20歲的共同創辦人在由General Catalyst領投的Pre-Seed輪募資中，獲得340萬美元資金。

金融研究平台BeyondSPX，主要利用AI模型生成中小型上市公司的分析報告，其創辦人多布羅申斯基，現年僅15歲。他表示自己利用Anthropic的Claude生成軟體，也使用ChatGPT、Gemini等多種模型，另外，他只用了十行程式碼，也沒有任何員工。

多布羅申斯基說，「我會用Reddit機器人」，「若有人問說最好的投資工具為何，我的機器人就會在下方評論『市面上有很多投資工具，BeyondSPX是其中之一』」。他說，BeyondSPX每月有逾5萬名用戶，現為免費使用，但計劃最終開始收費。