日重啟全球最大核電廠倒數 東京當局將補助採用零碳電力的企業

日本新潟縣22日正式批准柏崎刈羽電廠重啟，此舉被視為該國自2011年福島核災以來重新擁抱核能的重要分水嶺。在此同時，東京當局為提倡再生能源和核能的使用，計劃提撥13.3億美元，對投資使用零碳電力的工廠和資料中心的企業提供最高一半補貼。

新潟縣議會22日表決通過，允許柏崎刈羽核電廠的第6號與第7號反應爐重啟，正式支持縣知事花角英世上月所做決定。據國營電視台NHK報導，營運商東京電力公司（TEPCO）正考慮明年1月20日重啟其中一座反應爐。

這座電廠的重啟對日本而言具有重大象徵意義，該國在2011年福島核災後關閉了54座反應爐。在那之後，日本政府已重啟仍能運轉的33座反應爐中的14座，以做為減少碳排和達成能源安全的工具。

柏崎刈羽電廠是全球最大核電廠，也將是東電重啟的首座核電廠，該公司也正是當年因為地震和海嘯而熔斷的福島第一核電廠營運商。

東電發言人高田昌克表示：「我們始終堅定承諾，絕不會讓這樣的事故重演，並會確保新潟縣民絕不經歷類似的痛苦。」

另一方面，為促進再生能源和核能的使用，日本政府計劃從2026年度開始的五年內提撥2,100億日圓（13.3億美元）預算，對投資使用百分之百無碳電力的工廠和資料中心的企業提供最高一半補貼。

這項措施是日本政府推動培養地方工業聚落計畫的一環，補助對象的工廠將生產半導體、工業機器人和藥品等高競爭力產品，但條件之一是電力必須完全來自再生能源或核電，包括鈣鈦礦太陽能電池（PSC）等新一代來源。

此外，日本政府考慮對和電力來源是在同一區域的新建工廠補貼一半投資費用；若工廠蓋在非電力來源地點，補貼比率將只有約五分之一，目的是為了替電力來源所在區域帶來經濟效益，並鼓勵無碳電廠的建造或重啟。日本政府也希望鼓勵國內能生產被視為對經濟安全和競爭力具重要性的產品。

日本引進再生能源的進度未如預期順遂。今年8月，以日本商社三菱商事為首的集團退出2021年標下的離岸風電計畫，理由是原物料價格上漲導致計畫無法獲利。日本一些光電廠甚至減少發電，因為市場價格低迷。

儘管柏崎刈羽和北海道的泊核電廠正邁向重啟，但仍有許多電廠尚未通過檢驗或獲得地方支持。

日本政府若要達到今年2月提出的目標，將需比目前增加超過一倍再生能源發電，並重啟國內所有核電廠。