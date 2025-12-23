三星HBM銷售旺 員工有賞

三星電子22日發布內部公告，由於高頻寬記憶體（HBM）帶旺業績，裝置解決方案事業部（DS）旗下的記憶體部門員工，今年下半年可領到相當於一個月底薪的績效獎金。

朝鮮日報報導，三星電子記憶體部門獲得100%績效獎金，較上半年的25%大幅提高，主因該部門的HBM競爭力提升，包含向輝達（NVIDIA）供應第五代HBM（HBM3E），以及通用型DRAM漲價，都使獲利改善。

另據韓國經濟日報等韓媒指出，三星電子記憶體部門與SK海力士的獲利，有望在第4季超車台積電（2330），可能是記憶體利潤七年來首次勝過晶圓代工。

據南韓半導體業和投資業的估算，三星記憶體業務與SK海力士本季的毛利率估計為63%-67%，超越台積的60%。

三星每半年會根據目標實現激勵（TAI）計畫，衡量各部門表現，決定績效獎金發放比率，最多可達底薪的100%。

裝置體驗部門（DX）旗下管理智慧手機事業的行動體驗部門（MX）員工，獲得的績效獎金為底薪的75%，因下半年推出的Galaxy Z Fold和Flip 7手機銷售強勁。三星電機旗下封裝基板部門員工，也可領到75%。