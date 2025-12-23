舊金山停電 自駕小黃 Waymo「嚇呆」

舊金山上周六發生大停電，意外凸顯出自駕車的一大問題。Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo在行駛途中因號誌失靈而「嚇呆」，不知如何因應眼前狀況，結果就直接停在大馬路中央，幾乎癱瘓了當地交通。

上周六晚間，多個主要路口的交通號誌因停電而失靈，社群媒體上的影片顯示，多輛Waymo車輛停在馬路中央，閃爍著警示燈，不知道接下來該如何運作。

另一方面，在Waymo遇到大停電癱瘓的消息傳出後，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在自家社群平台X上貼文回應說，他旗下的自駕計程車「未受到此次停電影響」。但特斯拉未在舊金山營運自駕計程車。

30歲的AI工程師瑞瓦當天就被困在車陣裡。據他形容，在人車較少區域，即使有行人穿越馬路，車輛仍能行駛。就在離目的地只剩1分鐘時，車子卻在一個「非常繁忙的路口」突然停下來，且事前完全沒有任何提示。

瑞瓦在車裡待了幾分鐘，「問題在於沒有紅綠燈，很多人直接穿越馬路，所以我認為Waymo根本不知道該怎麼辦。」他嘗試聯絡客服，但由於等待時間過長，他最後決定下車徒步回家。