快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

舊金山停電 自駕小黃 Waymo「嚇呆」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

舊金山上周六發生大停電，意外凸顯出自駕車的一大問題。Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo在行駛途中因號誌失靈而「嚇呆」，不知如何因應眼前狀況，結果就直接停在大馬路中央，幾乎癱瘓了當地交通。

上周六晚間，多個主要路口的交通號誌因停電而失靈，社群媒體上的影片顯示，多輛Waymo車輛停在馬路中央，閃爍著警示燈，不知道接下來該如何運作。

另一方面，在Waymo遇到大停電癱瘓的消息傳出後，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在自家社群平台X上貼文回應說，他旗下的自駕計程車「未受到此次停電影響」。但特斯拉未在舊金山營運自駕計程車。

30歲的AI工程師瑞瓦當天就被困在車陣裡。據他形容，在人車較少區域，即使有行人穿越馬路，車輛仍能行駛。就在離目的地只剩1分鐘時，車子卻在一個「非常繁忙的路口」突然停下來，且事前完全沒有任何提示。

瑞瓦在車裡待了幾分鐘，「問題在於沒有紅綠燈，很多人直接穿越馬路，所以我認為Waymo根本不知道該怎麼辦。」他嘗試聯絡客服，但由於等待時間過長，他最後決定下車徒步回家。

馬斯克 停電 舊金山

延伸閱讀

在車上遠端遊玩PS5遊戲！索尼、本田公開首款車型 也向下相容PS4作品

男子開特斯拉掛假車牌 苗警交通隊攔獲再查出他還涉毒駕

史上第一人 馬斯克身價飆破7000億

街頭變停車場！舊金山大停電引發 Waymo 拋錨癱瘓 公司宣布全面停駛

相關新聞

亞洲央行降息空間有限 抗川普關稅衝擊…所剩彈藥不多

彭博專欄作家摩斯（Daniel Moss）指出，亞洲今年經濟成長低迷、通膨偏低，多數央行有降息空間，但多半也只能勉強撐起...

金價漲不停衝4,400美元 今年來大漲近七成…40多年來最佳表現

地緣政治緊張情勢不斷升高，加上投資人押注美國將進一步降息，帶動國際金價22日盤中首度突破每英兩4,400美元，且與銀價雙...

Fed官員：貨幣政策處於理想位置 下季利率可不動

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克表示，目前貨幣政策處於理想位置，可在第1季按兵不動，藉此評估累計降息3碼（75個基點）後對...

該離場了？華爾街一面倒看好2026年美股 彭博示警恐為「反指標」

儘管華爾街股市預言家以看多著稱，這些人目前看好2026年美國股市的程度，仍讓一些市場觀察家感到憂心。

印度自貿談判再下一城 與紐西蘭完成 FTA 協定 拿下2025年第三份

印度和紐西蘭22日表示，已完成自由貿易協定（FTA）談判，將有助雙邊貿易額在未來五年倍增。這是印度今年拿下的第三份自貿協...

日重啟全球最大核電廠倒數 東京當局將補助採用零碳電力的企業

日本新潟縣22日正式批准柏崎刈羽電廠重啟，此舉被視為該國自2011年福島核災以來重新擁抱核能的重要分水嶺。在此同時，東京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。