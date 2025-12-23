Fed官員：貨幣政策處於理想位置 下季利率可不動

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克表示，目前貨幣政策處於理想位置，可在第1季按兵不動，藉此評估累計降息3碼（75個基點）後對美國經濟產生的影響。

哈瑪克在華爾街日報21日播出的Podcast節目中說：「我認為目前基準情況是維持利率不變一段時間，直到有更明確的證據顯示通膨正回落至目標值，或是就業情勢出現更實質性的轉弱。」

哈瑪克即將在明年成為聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有表決權的一員。她說：「我們已將政策利率調降75個基點，應有助於支撐我們職責中的就業面，但我們仍必須保持警覺。我目前最關注的，是確保通膨能回到目標水準，這是我們的主要目標之一，務必貫徹到底。」

決策官員上周收到了因政府停擺而延後公布的經濟數據。美國11月失業率從9月的4.4%升至4.6%，但剔除波動較大的食品與能源價格後，11月核心消費者物價指數（CPI）年增2.6%，創下2021 年以來最低增幅。

哈瑪克表示，她不會過度看重任何單一經濟報告，並指出由於政府停擺期間缺乏樣本抽樣，最新的通膨數據中包含了「雜訊」。

她說：「這只是單一數據，我想多觀察一段時間，」「所幸在下次會議召開前，我們還有充裕的時間，可以再看看整體情勢會如何發展。」

哈瑪克表示，通膨在過去一年半多數時間都徘徊在接近3%的水準，而企業的投入成本仍在上升，可能再度推升物價漲，這更顯審慎之必要。

聯準會（Fed）於12月降息後，哈瑪克表示，她較傾向讓利率維持在「略具限制性」的水準。

另外，由川普提名的Fed理事米倫22日接受彭博電視訪問時則說，美國全年CPI都存在嚴重的偏差，近期數據應該會促使大家向鴿派方向轉變。他說，「我認為短期內不會出現經濟衰退，但若不調整政策，我們將面臨日益嚴重的經濟衰退風險」。他也認為，不得不稱讚主席鮑爾在降息方面的努力。