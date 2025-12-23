英媒揭騰訊向日企砸逾300億 繞道使用輝達頂尖AI晶片

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

美國出於國安考量，限制對中國出口輝達（Nvidia）公司的先進晶片，但英媒指出，中國科技巨擘騰訊借道海外，得以合法運用日企持有的輝達頂尖人工智慧（AI）晶片。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，握有先進B200晶片的日本軟體服務商Datasection在大阪郊外設有一座資料中心，在那裡，作為客戶的騰訊得以運用輝達的尖端半導體

報導指出，行銷解決方案公司Datasection去年大舉轉型，成為AI資料中心經營者。在那之後，Datasection與某個大客戶簽訂超過12億美元（約新台幣378億元）的合約，讓對方得以使用公司1萬5000個輝達Blackwell處理器中的一大部分。

知情人士透露，這家透過第三方與Datasection合作的大客戶就是騰訊。

在華府限制輝達尖端硬體出口至中國之際，上述交易讓騰訊得以利用合法但充滿地緣政治爭議的策略，來使用先進AI晶片。

這項布局也讓Datasection成為亞洲規模最大的雲端新秀公司（neocloud）之一，與美國CoreWeave、歐洲Nebius等同業一樣，透過向全球科技大廠出租輝達GPU（繪圖處理器）來實現迅速成長。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）接受金融時報採訪時表示：「不到半年前，5000顆B200晶片就足以支援AI模型，但現在已經不夠，1萬顆才是最低需求。這一行真瘋狂。」

Datasection的發展也反映中國大型科技企業在美國限制下，被迫尋找海外途徑來使用輝達的頂規晶片，帶動亞洲各地配備Blackwell處理器的AI資料中心崛起。

前美國總統拜登（Joe Biden）時代的法規本來打算堵住這個法律漏洞，不過今天5月遭現任總統川普（Donald Trump）廢除。Datasection隨即加快腳步，完成大阪這筆交易。

本月稍早，川普批准向中國銷售一款效能較低的晶片，這可能讓騰訊等公司能夠再度運用輝達的半導體，來建設自己的AI資料中心。

但伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師林慶元（Qingyuan Lin，音譯）認為，對中國科技業者來說，與其購買輝達晶片，選擇海外運算這項替代方法可能更具吸引力。

知情人士透露，騰訊及其同業阿里巴巴、字節跳動都在海外訓練AI模型。

美國 客戶 半導體

相關新聞

美股早盤／耶誕行情蓄勢待發！輝達竄高、四大指數齊揚

投資人對人工智慧（AI）的熱情再起，金銀銅價均攀抵歷史新高，美股22日早盤四大指數同步上揚。

反移民浪潮下的矛盾現實…技術工人短缺 為何富裕國家要遏制勞工移民

歐洲，尤其是美國的反移民情緒日益高漲。與此同時，全球最富裕的經濟體卻在竭力尋找外國勞動力。經濟合作與發展組織（OECD）上月發布的一份並未引起廣泛關注的報告顯示，盡管老齡化社會面臨日益嚴重的勞動力短缺，但全球勞工移民數量卻呈現下降趨勢。

路透：輝達計畫2月中農曆年前 開始向中國大陸出貨H200晶片

路透22日引述3位知情人士報導，輝達已告知其中國大陸的客戶，該公司目標是在2月中旬的農曆年假前開始向中國運送其第2強大的...

嗅到危機將至？「這家」資產管理巨頭正累積現金 應戰市場動盪

資產管理規模高達9,080億美元阿波羅全球管理正在累積現金，減少槓桿部位，並脫手風險較高的債券，反映該公司高層正在備戰市...

美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

「人工智慧」（AI）已成為就業市場關鍵字，根據人資顧問業者Challenger, Gray & Christmas，美國...

CNBC：英特爾18A先進製程進入量產 唯一大客戶是自己

美國財經媒體CNBC披露，英特爾（Intel）亞利桑那州新晶圓廠18A先進製程已進入量產階段，仍未能成功吸引大型外部客戶...

