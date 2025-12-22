聽新聞
甲骨文創辦人提供1.27兆擔保 支持派拉蒙收購華納
今天公布的監管文件顯示，美國軟體巨擘甲骨文共同創辦人艾里森同意提供404億美元（約新台幣1.27兆元）的股權融資個人擔保，以支持派拉蒙天空之舞對華納兄弟探索公司的全現金收購案。
在影視串流平台Netflix與華納兄弟探索（WarnerBros Discovery）宣布達成收購協議後，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）開出1084億美元天價進行敵意併購。
但華納兄弟探索董事會已拒絕了派拉蒙天空之舞提出的1084億美元收購案，並稱該提案未能提供足夠的融資保障。
美國財經媒體CNBC報導，派拉蒙今天發表新聞稿指出：「艾里森（Larry Ellison）同意對收購提案涉及的404億美元股權融資，以及派拉蒙可能遭受的任何損害索賠提供不可撤銷的個人擔保。」
艾里森是派拉蒙天空之舞執行長大衛．艾里森（David Ellison）的父親。華納兄弟探索董事會曾表示，派拉蒙一直誤導華納兄弟股東，稱其現金出價獲得艾里森領導的家族全額保證或「金融擔保」。
