快訊

「憲法法庭成失控憲政怪獸」國民黨團提案：憲法判決可交人民公投複決

聽新聞
0:00 / 0:00

甲骨文創辦人提供1.27兆擔保 支持派拉蒙收購華納

中央社／ 奧斯汀22日綜合外電報導

今天公布的監管文件顯示，美國軟體巨擘甲骨文共同創辦人艾里森同意提供404億美元（約新台幣1.27兆元）的股權融資個人擔保，以支持派拉蒙天空之舞對華納兄弟探索公司的全現金收購案。

影視串流平台Netflix與華納兄弟探索（WarnerBros Discovery）宣布達成收購協議後，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）開出1084億美元天價進行敵意併購。

但華納兄弟探索董事會已拒絕了派拉蒙天空之舞提出的1084億美元收購案，並稱該提案未能提供足夠的融資保障。

美國財經媒體CNBC報導，派拉蒙今天發表新聞稿指出：「艾里森（Larry Ellison）同意對收購提案涉及的404億美元股權融資，以及派拉蒙可能遭受的任何損害索賠提供不可撤銷的個人擔保。」

艾里森是派拉蒙天空之舞執行長大衛．艾里森（David Ellison）的父親。華納兄弟探索董事會曾表示，派拉蒙一直誤導華納兄弟股東，稱其現金出價獲得艾里森領導的家族全額保證或「金融擔保」。

兄弟 美國 影視

延伸閱讀

Netflix還是最香！華納兄弟拒派拉蒙3.3兆收購　幕後交易細節曝光

擴展版圖受挫？路透：華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

華納收購戰正酣 川普只在乎CNN

白宮加碼猛批！川普政治、家庭涉華納出售案 CNN恐落入其盟友手裡

相關新聞

嗅到危機將至？「這家」資產管理巨頭正累積現金 應戰市場動盪

資產管理規模高達9,080億美元阿波羅全球管理正在累積現金，減少槓桿部位，並脫手風險較高的債券，反映該公司高層正在備戰市...

美股早盤／耶誕行情蓄勢待發！輝達竄高、四大指數齊揚

投資人對人工智慧（AI）的熱情再起，金銀銅價均攀抵歷史新高，美股22日早盤四大指數同步上揚。

路透：輝達計畫2月中農曆年前 開始向中國大陸出貨H200晶片

路透22日引述3位知情人士報導，輝達已告知其中國大陸的客戶，該公司目標是在2月中旬的農曆年假前開始向中國運送其第2強大的...

美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

「人工智慧」（AI）已成為就業市場關鍵字，根據人資顧問業者Challenger, Gray & Christmas，美國...

反移民浪潮下的矛盾現實…技術工人短缺 為何富裕國家要遏制勞工移民

歐洲，尤其是美國的反移民情緒日益高漲。與此同時，全球最富裕的經濟體卻在竭力尋找外國勞動力。經濟合作與發展組織（OECD）上月發布的一份並未引起廣泛關注的報告顯示，盡管老齡化社會面臨日益嚴重的勞動力短缺，但全球勞工移民數量卻呈現下降趨勢。

CNBC：英特爾18A先進製程進入量產 唯一大客戶是自己

美國財經媒體CNBC披露，英特爾（Intel）亞利桑那州新晶圓廠18A先進製程已進入量產階段，仍未能成功吸引大型外部客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。