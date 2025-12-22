美股早盤／耶誕行情蓄勢待發！輝達竄高、四大指數齊揚

投資人對人工智慧（AI）的熱情再起，金銀銅價均攀抵歷史新高，美股22日早盤四大指數同步上揚。

道瓊工業指數早盤上漲0.3%，標普500指數漲0.4%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數漲1%。

台積電ADR和輝達均走高1%。路透報導，輝達打算在2月中的中國農曆年之前，出貨H200晶片給陸企。

科技股延續反彈趨勢，美光攀漲2%，超微（AMD）攀漲1%。上周美光財測遠超預期，加上通膨數據溫和，帶動標普500和那指收復該周跌勢。美股估值已高與AI開支飆升，本月稍早一度引發科技股賣壓。

股市在12月通常表現強勁。據股票交易員年鑑（Stock Trader's Almanac），「耶誕行情」是指標普500指數在每年最後五個交易日、以及隔年最初兩個交易日，平均上漲1.3%。今年耶誕行情落在本周三（24日）到明年1月5日

本周預料交易量冷清，美股24日在美東時間下午1點提前收盤，25日因耶誕節休市。但本周有許多重要經濟數據將出爐，包括第3季國內生產毛額（GDP）、消費者信心指數等。