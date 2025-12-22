聽新聞
0:00 / 0:00
路透：輝達計畫2月中農曆年前 開始向中國大陸出貨H200晶片
路透22日引述3位知情人士報導，輝達已告知其中國大陸的客戶，該公司目標是在2月中旬的農曆年假前開始向中國運送其第2強大的H200人工智慧（AI）晶片。
其中2位知情人士說，輝達計畫利用現有庫存完成首批訂單，預計出貨量將達到5千至1萬個晶片模組，相當約4萬至8萬個AI晶片。
消息人士稱，目前仍存在很大不確定性，因為北京尚未批准任何H200採購，時間表可能會根據當局決定而改變。輝達和中國工業和信息化部暫未回應此事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言