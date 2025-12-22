快訊

路透：輝達計畫2月中農曆年前 開始向中國大陸出貨H200晶片

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
輝達標誌與中國大陸國旗示意圖。路透
路透22日引述3位知情人士報導，輝達已告知其中國大陸的客戶，該公司目標是在2月中旬的農曆年假前開始向中國運送其第2強大的H200人工智慧（AI）晶片。

其中2位知情人士說，輝達計畫利用現有庫存完成首批訂單，預計出貨量將達到5千至1萬個晶片模組，相當約4萬至8萬個AI晶片。

消息人士稱，目前仍存在很大不確定性，因為北京尚未批准任何H200採購，時間表可能會根據當局決定而改變。輝達和中國工業和信息化部暫未回應此事。

H200 情人 北京

