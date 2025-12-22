嗅到危機將至？「這家」資產管理巨頭正累積現金 應戰市場動盪

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
阿波羅全球管理執行長羅旺表示，正在累積現金。路透

資產管理規模高達9,080億美元阿波羅全球管理正在累積現金，減少槓桿部位，並脫手風險較高的債券，反映該公司高層正在備戰市場亂流。

英國金融時報（FT）報導，阿波羅執行長羅旺（Marc Rowan）認為，這種防禦性姿態，有助於該公司因應更具挑戰的信用與股票市場，並在動盪中占據更優異的投資地位。

羅旺本月私下向投資人透露，他的「首要任務」，「就是盡可能充實資產負債表」，以「在負面事件發生時」表現優異並賺進獲利。

根據與會人士，羅旺是在高盛會議的私人會談中做出上述評論，也呼應他公先前開示警金融市場急漲的區塊已漲過頭。

羅溫11月在法說會指出：「我們認為行情已高漲，利率（長期利率）不太可能急降，地緣政治風險也在升高。」「以公司立場來說，我們正處於降低風險模式。我們正在宣揚降低風險，我們的資產負債表也在降低風險模式。」

一位阿波羅高層說，在本月稍早的內部大會，管理層強調了防禦姿態，「我感覺到每個人都嚴陣以待，準備因應下一次的劇烈崩跌或大事」。

為了因應市場動盪，阿波羅已透過旗下保險公司Athene加碼買進數百億美元的美國公債，並縮減槓桿貸款。阿波羅已公開宣稱，Athene正把擔保貸款憑證（CLO）部位砍半至大約200億美元。

阿波羅已聚焦於縮減可能受累於人工智慧（AI）動盪的領域。FT上周報導，阿波羅正迅速縮減可能受AI衝擊的軟體貸款部位。

