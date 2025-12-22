蘋果涉濫用app市場主導地位 義大利開罰36億

快訊

中央社／ 米蘭22日綜合外電報導
義大利市場競爭管理局指出，蘋果公司及其兩個部門涉及違反歐洲法規，它們在其App Store中對第3方開發者具有「絕對的主導地位」。（路透）
義大利市場競爭管理局指出，蘋果公司及其兩個部門涉及違反歐洲法規，它們在其App Store中對第3方開發者具有「絕對的主導地位」。（路透）

義大利市場競爭管理局今天表示，已對美國蘋果公司及其兩個部門開罰9860萬歐元（約新台幣36億元），因為它們涉及濫用其在行動應用程式（app）市場的主導地位。

路透社報導，義大利市場競爭管理局（AGCM）指出，蘋果公司（Apple）及其兩個部門涉及違反歐洲法規，它們在其App Store中對第3方開發者具有「絕對的主導地位」。

義大利市場競爭管理局於2023年5月對蘋果展開調查，指控該公司自2021年4月起實施「更嚴格的隱私政策」懲罰第3方app開發者。

此外，義大利市場競爭管理局還表示，蘋果要求第3方開發者必須透過該公司強制執行的畫面，即「App追蹤透明度」（App Tracking Transparency，ATT）提示，取得用戶明確同意後，才能為了廣告目的收集並連結數據。

義大利市場競爭管理局在聲明中提及，ATT政策條款由蘋果單方面制定，不利於蘋果的業務合作夥伴，而且與該公司聲稱的隱私目標不相稱，其過程不符合隱私規範。

蘋果未立即針對置評要求作出回應。

