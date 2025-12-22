快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

績效獎金開獎！三星「這個部門」有感增加

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
三星電子公布下半年績效獎金發放比率，受益於高頻寬記憶體（HBM）業績大好，記憶體部門員工可領等同月薪100%的獎金。美聯社
三星電子公布下半年績效獎金發放比率，受益於高頻寬記憶體（HBM）業績大好，記憶體部門員工可領等同月薪100%的獎金。美聯社

三星電子22日發布內部公告，由於高頻寬記憶體（HBM）帶旺業績，裝置解決方案事業部（DS）旗下的記憶體部門員工，今年下半年可領到相當於月薪本俸100%的績效獎金。

朝鮮日報報導，三星每半年會根據目標實現激勵（TAI）計畫，衡量各部門表現，決定績效獎金發放比率，最多可達月薪本俸的100%。

三星電子記憶體部門獲得100%績效獎金，較上半年的25%大幅提高，主因該部門的HBM競爭力提升，包含向輝達（Nvidia）供應第五代HBM（HBM3E），以及通用型DRAM漲價使獲利改善。

裝置體驗部門（DX）旗下管理智慧手機事業的行動體驗部門（MX）員工，獲得的績效獎金為本俸的75%，因下半年推出的Galaxy Z Fold和Flip 7手機銷售強勁。三星電機旗下封裝基板部門員工，也可領到75%。

相較下，影像顯示事業部（VD）和家電部門今年受經濟放緩拖累，表現欠佳，各獲月薪37.5%的獎金。而今年虧損的系統LSI和晶圓代工業務員工，下半年發放比率僅25%。

績效 月薪 業績

延伸閱讀

記憶體缺貨題材續燒 力積電早盤鎖漲停40.45元

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

韓媒：三星 HBM4 在輝達測試奪得業界最高評價

美光搶產能找上力積電 提出三種合作模式 與晟碟形成「雙龍搶珠」

相關新聞

CNBC：英特爾18A先進製程進入量產 唯一大客戶是自己

美國財經媒體CNBC披露，英特爾（Intel）亞利桑那州新晶圓廠18A先進製程已進入量產階段，仍未能成功吸引大型外部客戶...

蘋果涉濫用app市場主導地位 義大利開罰36億

義大利市場競爭管理局今天表示，已對美國蘋果公司及其兩個部門開罰9860萬歐元（約新台幣36億元），因為它們涉及濫用其在行...

績效獎金開獎！三星「這個部門」有感增加

三星電子22日發布內部公告，由於高頻寬記憶體（HBM）帶旺業績，裝置解決方案事業部（DS）旗下的記憶體部門員工，今年下半...

記憶體的「輝達時刻」到？傳三星/SK海力士本季毛利率將超車台積

外媒傳出，三星電子記憶體部門與SK海力士的獲利，有望在第4季超車晶圓代工一哥台積電，可能是記憶體利潤七年來首次勝過晶圓代...

AI疑慮緩解 亞股收紅、國際金價再創新高

美國最新經濟數據點燃市場對進一步降息的期待，加上對人工智慧（AI）資本支出的疑慮緩解，亞洲股市今天收紅，國際金價再創歷史...

科技股領漲下走揚 日圓走貶、日股收高

亞洲股市今天在韓國三星電子（Samsung Electronics）、台灣台積電、日本半導體大廠瑞薩（Renesas）等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。