績效獎金開獎！三星「這個部門」有感增加

三星電子22日發布內部公告，由於高頻寬記憶體（HBM）帶旺業績，裝置解決方案事業部（DS）旗下的記憶體部門員工，今年下半年可領到相當於月薪本俸100%的績效獎金。

朝鮮日報報導，三星每半年會根據目標實現激勵（TAI）計畫，衡量各部門表現，決定績效獎金發放比率，最多可達月薪本俸的100%。

三星電子記憶體部門獲得100%績效獎金，較上半年的25%大幅提高，主因該部門的HBM競爭力提升，包含向輝達（Nvidia）供應第五代HBM（HBM3E），以及通用型DRAM漲價使獲利改善。

裝置體驗部門（DX）旗下管理智慧手機事業的行動體驗部門（MX）員工，獲得的績效獎金為本俸的75%，因下半年推出的Galaxy Z Fold和Flip 7手機銷售強勁。三星電機旗下封裝基板部門員工，也可領到75%。

相較下，影像顯示事業部（VD）和家電部門今年受經濟放緩拖累，表現欠佳，各獲月薪37.5%的獎金。而今年虧損的系統LSI和晶圓代工業務員工，下半年發放比率僅25%。