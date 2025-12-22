AI疑慮緩解 亞股收紅、國際金價再創新高

美國最新經濟數據點燃市場對進一步降息的期待，加上對人工智慧（AI）資本支出的疑慮緩解，亞洲股市今天收紅，國際金價再創歷史新高。

法新社報導，美國上週數據顯示11月失業率攀至4年來新高，且11月消費者物價指數（CPI）年增率低於市場預期，這些數據促使市場押注聯邦準備理事會（Fed）明年初將降息。

與此同時，美國晶片大廠美光科技（MicronTechnology）公布亮眼財報後，激勵科技巨頭股價上揚，重新點燃市場對AI題材的熱情，帶動美股上週五收紅。

在此之前，科技股曾出現拋售潮，因為市場擔心估值過高，並且質疑大量AI資本支出的成本效益，部分人士警告，AI投入可能需要一段時間才能看到回報。

投資人則在耶誕假期前最後幾個交易日重返市場。本月稍早時，市場一度因為擔心聯準會明年初將暫緩降息而短暫動盪。

亞股今天隨美股漲勢收紅，科技股領漲，韓國三星電子（Samsung Electronics）、台積電及日本半導體大廠瑞薩（Renesas）漲幅居前。

香港、上海、雪梨、首爾、新加坡、曼谷、威靈頓、台北及馬尼拉股市收高。東京股市表現尤為突出，在日圓走貶下揚升1.8%。

受惠於美國利率走低，國際金價升破4420.30美元，創下歷史新高，白銀價格也觸及新高。