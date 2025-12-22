美國委內瑞拉海上石油戰誰遭殃？這國慘被波及 每日靠3萬桶委油過活

華爾街日報報導，隨著美國政府加大對委內瑞拉石油出口的封鎖行動，仰賴馬杜洛政權每日提供至少3萬桶廉價石油的古巴遭遇重大打擊，尤其古巴正陷糧食短缺、長時間停電與人口大量外流等危機。專家警告，一旦委國對古巴的石油供應中斷或大幅縮水，後果將是「古巴經濟的全面崩潰」。

古巴正值其國家史上最漫長、也最嚴峻的經濟危機。學者指出，自2018年以來，古巴經濟已萎縮15%，累積通膨接近450%，古巴披索大幅貶值，黑市匯率已跌至1美元兌450披索，遠低於2020年的約30披索。

經濟惡化同時反映在民生層面。古巴民眾普遍挨餓，傳染病擴散，部分地區長時間停電，炎熱夜晚連電扇都無法使用，不少人被迫露宿戶外。自2020年以來，已有超過270萬人離開古巴，約占全國人口1/4，其中多以年輕族群為主。

美國此時加大對馬杜洛政權的施壓，並針對委國石油出口採取封鎖，20日至今接連扣押或企圖登檢委國相關油輪，此舉進一步衝擊高度仰賴委國原油供應的古巴。

古巴與委國的能源依存關係可追溯至1999年。當年委國總統查維斯（Hugo Chávez）將兩國形容為「在幸福之海中緊密相連」，並開始每日向古巴供應約10萬桶原油；作為交換，古巴派遣醫師、體育教練與反情報人員赴委國，協助政權維穩。

隨著委內瑞拉經濟與石油產量下滑，對古巴的補貼供油已降至每日約3萬桶，但能源聯繫始終未斷。

目前委國仍供應古巴約40%的進口石油，支撐發電、交通與小型企業運作；古巴自身產油有限，其他來自墨西哥與俄羅斯的補充量也不足，一旦委國供油受阻，缺口難以填補。

德州大學奧斯汀分校研究古巴、委國能源關係的學者皮尼翁（Jorge Piñón）指出，一旦委國原油供應中斷，對古巴而言將造成毀滅性衝擊，「那毫無疑問將是古巴經濟的崩潰」。