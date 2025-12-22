快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

降息救不了亞洲？彭博專欄：央行彈藥所剩不多 2026年進入艱難期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
專家指出，2025年亞洲各國靠寬鬆撐場，但政策空間正迅速縮小，2026年將面臨艱難階段。示意圖。路透
專家指出，2025年亞洲各國靠寬鬆撐場，但政策空間正迅速縮小，2026年將面臨艱難階段。示意圖。路透

2025年，亞洲經濟處於寬鬆卻乏力的狀態。彭博專欄作家摩斯（Daniel Moss）撰稿指出，成長低迷、通膨偏低，多數央行有降息空間，卻多半勉強托底，而非積極刺激。美國總統川普4月加徵關稅引發的緊張情緒已經消退，亞洲各國的關稅談判到了令人不安、尚未構成災難的水準，但真正的衝擊可能要到2026年才會完全浮現。

分析師今年在預測全球第二大經濟體時頻頻失手，問題不是對成長的判斷有誤，經濟勉強達到了北京設定的5%目標，而是對政策反應的期待錯誤。中國大型銀行因政治局措辭，高度期待強力刺激，最終卻落空，年初至今LPR僅小幅下調10個基點。經濟確實需要提振，但未必等得到。

泰國央行換帥也沒帶來政策急轉彎。市場原本押注新任總裁維泰上任後首場會議就會降息，結果他選擇先累積共識。

印尼的情況則顯示政治影響力上升。原本以技術官僚著稱的央行，在財政部長穆里亞尼9月被迫下台後失去部分防護，總裁瓦瑞耀迅速降息，並公開表態配合總統蘇比安托的成長目標，代價是印尼盾走弱，央行必須頻繁進場干預。

在溝通策略上，澳洲央行布洛克刻意不給出明確的前瞻指引，如今通膨回溫時，交易員開始押注升息。回頭看，她的保留態度反而顯得穩健。

日本則走在不同道路上。在全球經濟避開衰退、通膨高於2%目標的背景下，日銀（央行）總裁植田和男把握時機升息，可能成為現代日本央行中，少數卸任時利率高於上任時的人。經濟能否承受仍有待2026年驗證。

總體來看，2025年的亞洲仍靠寬鬆撐場，但政策空間正迅速縮小。當降息效力遞減、政治與外部風險交織，真正艱難的階段才正要開始。

通膨 日本央行

延伸閱讀

市場預期Fed明年持續降息 國際金價創歷史新高

華爾街日報訪漢麥克 聯準會短期內無降息必要

費半大漲 台積電領軍 台股開高走高站上28,000點 法人：題材股表現

0056下季能配0.866元就合格？知美「穩定性才是關鍵」：跟00878、00919都回穩

相關新聞

基隆到石垣島渡輪來了！群島經濟圈有望成功？

只要石垣島和台灣定期通航，打造台灣－八重山群島經濟圈，或許就能改善石垣島經濟。

舊金山停電 多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間癱瘓交通 馬斯克補刀

美國舊金山在上周六發生大停電，而Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo成了高知名度的受害者之一，多輛無人駕駛車在行...

Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯...

口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手

日本財務省最高外匯事務官員就近期外匯市場走勢發出警告。上周五日本央行宣布升息1碼後日圓兌美元走弱。

日190億美元打造AI大模型 官方與軟銀等十餘家企業合設新公司

在台灣與南韓都正強化人工智慧（AI）國力之際，日本政府也計劃透過產官合作，與軟銀集團等十多家日企共同投入3兆日圓（約19...

替代可可豆原料 角豆將成永續供應物

未來巧克力原料可能不會是可可豆！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。