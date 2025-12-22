Uniqlo宣布加薪 日本畢業生起薪衝破118萬台幣 一口氣調漲12%

服飾品牌Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）宣布，將把日本新進畢業生的基本薪資調高多達12%，在當地民眾因應通膨壓力之際，加強聘僱吸引力與留住人才。

迅銷集團今天（22日）發表聲明說，自3月起，參與管理培訓計畫的大學畢業生年薪將調升約12%，達到590萬日圓（約3.74萬美元，相當新台幣118萬元）。其他畢業生的薪資則將上調約10%，至450萬日圓。

迅銷表示：「透過培養成長與加薪的良性循環，迅銷希望提升整體生產力，並實現公司的永續成長。」

迅銷在2023年也曾實施類似的加薪措施，當時在日本的全職員工年薪調升幅度最高達40%。加薪行動凸顯日本企業界正廣泛轉向提高薪資，因為在勞工短缺加劇、消費者物價升至數十年來未見水準的背景下，企業不得不調整薪酬策略。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，日本2024年的平均薪資為49,446美元，為七大工業國（G7）中最低，反映長期經濟停滯的影響。美國則以82,993美元平均薪資居G7之首。