快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

替代可可豆原料 角豆將成永續供應物

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
新加坡研究團隊研發出一項創新技術，除了利用天然酵素提升角豆的風味，也讓其成為更理想的巧克力替代品。（Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash under C.C License）
新加坡研究團隊研發出一項創新技術，除了利用天然酵素提升角豆的風味，也讓其成為更理想的巧克力替代品。（Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

未來巧克力原料可能不會是可可豆！新加坡研究團隊研發出一項創新技術，除了利用天然酵素提升角豆的風味，也讓其成為更理想的巧克力替代品。如今，氣候變遷與疾病威脅全球可可豆供應，具備耐旱特性的角豆有望成為穩定供應鏈的永續替代選擇。

角豆替代可可豆

SciTechDaily》報導，隨著氣溫上升和作物病害蔓延加劇，全球可可豆的供應為巧克力商帶來越來越大的壓力。為應對這些挑戰，新加坡國立大學的研究人員開始探索如何改善角豆的風味，旨在將其打造成為比可可豆更永續、更具吸引力的替代品。

「角豆果肉」來自生命力頑強、適應性強的角豆樹 (Ceratonia siliqua)，因其有望替代可可豆而備受關注。烘焙後，角豆會散發出類似可可豆的香氣，但其口感尚未達到巧克力的濃鬱程度，導致風味上的差距一直是嚴重的阻礙。

對此，新加坡國立大學研究團隊利用角豆研發出巧克力的替代原料，並無需額外的添加劑即可提升角豆本身的口感。該校食品科學與技術系副教授劉紹泉表示，消費者可以同時享受更佳風味和更簡單配料的角豆巧克力，這項創新為巧克力商做出有意義的貢獻。

巧克力原料多樣化

新食品雜誌》報導，角豆樹相較傳統巧克力原料可可樹 (Theobroma cacao) 更具氣候適應性，而角豆還含有天然糖分且不含咖啡因，也富含與抗糖尿病作用有關的d-松醇化合物。研究團隊預測，角豆較低的生產成本將使其成為頗具吸引力的替代方案。

如今，這項技術有望降低巧克力產業對可可豆的依賴，從而增強供應鏈應對氣候變遷和作物疾病爆發的能力。新加坡國立大學食品科學與技術學院博士生曼弗雷德強調，這項研究不僅是複製可可豆味道，更是要增加用於製作巧克力替代品的原料多樣化。

【更多精采內容，詳見

巧克力 可可 新加坡

延伸閱讀

忽略1事可能會蒸爛食材 法國名廚教你6技巧烘烤出美味蔬菜

喝咖啡對身體好不好？醫師：取決於肝臟中的「咖啡因碎紙機」

可可豆跌價 巧克力不跟降…製造商消化買在高點的原料

甜點控要失望了！國際可可豆大跌 但想吃便宜巧克力短期內有困難

相關新聞

基隆到石垣島渡輪來了！群島經濟圈有望成功？

只要石垣島和台灣定期通航，打造台灣－八重山群島經濟圈，或許就能改善石垣島經濟。

舊金山停電 多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間癱瘓交通 馬斯克補刀

美國舊金山在上周六發生大停電，而Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo成了高知名度的受害者之一，多輛無人駕駛車在行...

Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯...

口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手

日本財務省最高外匯事務官員就近期外匯市場走勢發出警告。上周五日本央行宣布升息1碼後日圓兌美元走弱。

日190億美元打造AI大模型 官方與軟銀等十餘家企業合設新公司

在台灣與南韓都正強化人工智慧（AI）國力之際，日本政府也計劃透過產官合作，與軟銀集團等十多家日企共同投入3兆日圓（約19...

替代可可豆原料 角豆將成永續供應物

未來巧克力原料可能不會是可可豆！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。