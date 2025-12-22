替代可可豆原料 角豆將成永續供應物

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

未來巧克力原料可能不會是可可豆！新加坡研究團隊研發出一項創新技術，除了利用天然酵素提升角豆的風味，也讓其成為更理想的巧克力替代品。如今，氣候變遷與疾病威脅全球可可豆供應，具備耐旱特性的角豆有望成為穩定供應鏈的永續替代選擇。

角豆替代可可豆

《SciTechDaily》報導，隨著氣溫上升和作物病害蔓延加劇，全球可可豆的供應為巧克力商帶來越來越大的壓力。為應對這些挑戰，新加坡國立大學的研究人員開始探索如何改善角豆的風味，旨在將其打造成為比可可豆更永續、更具吸引力的替代品。

「角豆果肉」來自生命力頑強、適應性強的角豆樹 (Ceratonia siliqua)，因其有望替代可可豆而備受關注。烘焙後，角豆會散發出類似可可豆的香氣，但其口感尚未達到巧克力的濃鬱程度，導致風味上的差距一直是嚴重的阻礙。

對此，新加坡國立大學研究團隊利用角豆研發出巧克力的替代原料，並無需額外的添加劑即可提升角豆本身的口感。該校食品科學與技術系副教授劉紹泉表示，消費者可以同時享受更佳風味和更簡單配料的角豆巧克力，這項創新為巧克力商做出有意義的貢獻。

巧克力原料多樣化

《新食品雜誌》報導，角豆樹相較傳統巧克力原料可可樹 (Theobroma cacao) 更具氣候適應性，而角豆還含有天然糖分且不含咖啡因，也富含與抗糖尿病作用有關的d-松醇化合物。研究團隊預測，角豆較低的生產成本將使其成為頗具吸引力的替代方案。

如今，這項技術有望降低巧克力產業對可可豆的依賴，從而增強供應鏈應對氣候變遷和作物疾病爆發的能力。新加坡國立大學食品科學與技術學院博士生曼弗雷德強調，這項研究不僅是複製可可豆味道，更是要增加用於製作巧克力替代品的原料多樣化。

【更多精采內容，詳見 】