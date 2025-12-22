快訊

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

國民黨團告發5位大法官涉刑法枉法裁判罪 「知法玩法破壞民主法治」

福島核災後重要分水嶺！日本重啟「全球最大核電廠」進入倒數

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
位於日本新潟縣柏崎市的柏崎刈羽核能發電廠。（圖取自路透，共同社提供）
位於日本新潟縣柏崎市的柏崎刈羽核能發電廠。（圖取自路透，共同社提供）

日本新潟縣今天（22日）預料支持重啟全球規模最大核電廠，這被視為日本自2011年福島核災後，重新轉向核能政策的重要分水嶺。

位於東京西北方約220公里的新潟縣柏崎刈羽核電廠，在2011年日本強震與海嘯重創福島第一核電廠、引發自車諾比以來最嚴重核災後，與其他53座核子反應爐一同停機。此後，日本在依然能夠運轉的33座反應爐中，已重啟14座，試圖降低對進口化石燃料的依賴。

路透報導，新潟縣知事花角英世在上月支持重啟柏崎刈羽核電廠。在周一，新潟縣議會將對花角進行信任投票，這場投票被視為對他支持核電重啟立場的一場公投。

外界普遍認為，這將是東電重啟首座反應爐前的最後一道關卡。日本經濟產業省估計，光是重啟這座反應爐，就能為東京地區增加約2%的電力供應。

柏崎刈羽核電廠如果獲得重啟，將成為東京電力公司（TEPCO）旗下第一座恢復運作的核電廠，而東電正是當年負責福島電廠的營運商。

東電發言人高田正勝表示：「我們始終堅定承諾，絕不讓這樣的事件重演，並確保新潟縣民不會經歷類似的痛苦。」

日本公共電視台NHK報導，東電若獲批准，正考慮在1月20日重啟該廠七座核反應爐中的第一座。不過，高田拒絕談論具體時程。

東電今年稍早承諾，未來10年將向新潟縣投入1,000億日圓（約6.41億美元），以爭取當地居民支持，但許多居民仍深感不安。

新潟縣10月公布的一項調查顯示，60%的受訪者認為尚未達到重啟條件，而近70%擔心東電是否有能力安全地營運核電廠。

52歲的小賀綾子（音譯）於2011年福島核災後，與其他16萬名撤離民眾一同逃離福島，並定居新潟。她原本的住家位於距福島電廠20公里內的高輻射管制區。這位農民與反核運動人士，如今加入了抗議行列，反對她眼中「再度逼近家門口的威脅」。

小賀綾子說：「我們親身經歷過核災風險，無法忘記。」她表示，自己至今仍深受福島事件引發的類似創傷後壓力症候群影響。

知事花角英世儘管支持重啟核電廠，但也表明希望日本最終能降低對核能的依賴，「期望能迎來一個不必仰賴讓人感到不安的能源來源的時代。」

兩個月前上任的日本首相高市早苗，已表態支持重啟核電，以強化能源安全並因應高昂的進口化石燃料成本。目前化石燃料占日本發電量約60%至70%。

日本去年在進口液化天然氣與煤炭上的支出達10.7兆日圓（約680億美元），占全年進口總額的十分之一。

儘管日本人口持續萎縮，但未來十年電力需求預料仍將成長，主因是耗電量龐大的AI資料中心快速擴張。為滿足用電需求並實現減碳承諾，日本已設定目標，至2040年將核能在整體發電結構中的占比提高一倍至20%。

伍德麥肯錫亞太區副董事長恩古指出，柏崎刈羽核電廠重啟若能獲得社會大眾接受，將是達成上述目標的「關鍵里程碑」。

今年7月，日本最大核電營運商關西電力表示，將開始在日本西部針對一座反應爐進行調查，這將是福島核災後首度規劃的新建核電機組。

東京電力公司（TEPCO）員工在日本新潟縣柏崎市的柏崎刈羽核能發電廠 6 號反應爐建築內進行確保外部電力來源的演練；該核電廠是全球規模最大的核能設施之一，新潟縣知事花角英世及其他官員在旁視察。路透
東京電力公司（TEPCO）員工在日本新潟縣柏崎市的柏崎刈羽核能發電廠 6 號反應爐建築內進行確保外部電力來源的演練；該核電廠是全球規模最大的核能設施之一，新潟縣知事花角英世及其他官員在旁視察。路透

福島核災 日本經濟 核電

延伸閱讀

1967年Toyota 2000GT登上Bring a Trailer拍賣 日本第一超跑引爆收藏話題

2026日本國定假日總整理：連假旅遊不想人擠人就看這篇

日本戶籍可寫台灣 「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

日190億美元打造AI大模型 官方與軟銀等十餘家企業合設新公司

相關新聞

基隆到石垣島渡輪來了！群島經濟圈有望成功？

只要石垣島和台灣定期通航，打造台灣－八重山群島經濟圈，或許就能改善石垣島經濟。

舊金山停電 多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間癱瘓交通 馬斯克補刀

美國舊金山在上周六發生大停電，而Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo成了高知名度的受害者之一，多輛無人駕駛車在行...

Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯...

口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手

日本財務省最高外匯事務官員就近期外匯市場走勢發出警告。上周五日本央行宣布升息1碼後日圓兌美元走弱。

日190億美元打造AI大模型 官方與軟銀等十餘家企業合設新公司

在台灣與南韓都正強化人工智慧（AI）國力之際，日本政府也計劃透過產官合作，與軟銀集團等十多家日企共同投入3兆日圓（約19...

替代可可豆原料 角豆將成永續供應物

未來巧克力原料可能不會是可可豆！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。