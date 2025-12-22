華爾街日報訪漢麥克 聯準會短期內無降息必要

快訊

中央社／ 紐約21日綜合外電報導

華爾街日報今天報導，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁漢麥克（BethHammack）表示，在聯準會最近3次調降借貸成本後，未來幾個月沒有必要調整利率。

路透社引用華爾街日報指出，漢麥克反對近期的降息，因為她更擔心居高不下的通膨，而不是勞動市場可能的疲軟。這種勞動市場的脆弱，促使官員在過去幾個月裡累計降息達75個基點。

漢麥克告訴華爾街日報，聯準會至少在明年春季前不需調整基準利率，目前的利率區間為3.5%至3.75%。

漢麥克表示，屆時隨著美國總統川普的關稅政策在供應鏈中得到更充分的消化，聯準會對近期商品價格通膨是否消退，將能作出更好的評估。

漢麥克也指出，美國11月消費者物價指數2.7%，不過這個因資料失真得出的數據，可能低估過去12個月以來的物價上揚。

漢麥克在18日錄製的播客中表達對通膨的憂慮，「我基本預期這種情況可能會持續一段時間，直到有更明確證據顯示通膨正降至目標水準，或者就業市場更明顯惡化。」

漢麥克本月稍早在辛辛那提一場活動表示，她希望專注於通膨高漲的問題，並傾向採取更緊縮的貨幣政策。她認為目前處於中性的利率政策是合適的，但更傾向採取略微緊縮的立場以抑制通膨。

漢麥克明年將成為聯邦公開市場委員會（FOMC）投票成員，這個委員會負責監督有關貨幣與利率的重要決策。

