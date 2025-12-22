避險資金潮湧入 黃金、白銀雙雙改寫歷史新高

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
地緣政治局勢加劇，以及市場期待聯準會進一步降息，現貨金價和銀價周一雙雙創新高。路透
由於地緣政治局勢加劇，且市場預期美國聯準會還會再降息，黃金和白銀的價格雙雙創下歷史新高，白金則連續第八個交易日上漲。

現貨金價突破10月創下每英兩4,381美元的前次高點，盤中上漲1.06%到4,384.75美元，已連兩周走升。交易員押注聯準會將在2026年降息兩次，因為上周公布的系列經濟數據並未為經濟前景提供更多明確指引，不過，美國總統川普持續主張更積極降息，而寬鬆貨幣政策向來有利於不孳息的黃金與白銀。

銀價盤中一度上漲2.25%，到每英兩68.6667美元的歷史新高，主要受惠於投機資金流入，以及10月發生歷史性軋空後，主要交易中心的供應失衡狀況持續。本月稍早，上海期貨交易所白銀期貨總成交量激增，接近幾個月前市場吃緊時的水準。另外，白金和鈀金周一也上漲約3%。

聯準會降息期待之外，地緣政治風險增強了貴金屬的避險吸引力。美國加強對委內瑞拉的石油封鎖，擴大施壓總統馬杜洛政府。與此同時，烏克蘭首度在地中海襲擊一艘來自俄羅斯影子艦隊的油輪。

貴金屬正為歷史性一年畫下句點，黃金和白銀均有望創下自1979年以來最強勁的年度漲幅。白銀價格上漲逾一倍，黃金大漲約三分之二，推力來自各國央行持續買進，以及資金流入以實物黃金為支撐的ETF。

根據彭博社彙編數據，黃金ETF已連續五周出現資金流入。世界黃金協會（WGC）的數據顯示，今年除5月外，相關ETF的總持有量每個月都走升。

白金價格突破每英兩2,000美元，為2008年來首見。白金今年猛漲120%，主因倫敦市場出現供應趨緊跡象，銀行將金屬轉往美國存放，以規避潛在的關稅風險。此外，今年對中國的出口也十分強勁，隨著白金期貨近期在廣州期貨交易所開始交易，市場對中國需求的樂觀情緒得到提振。

