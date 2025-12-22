口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本財務省最高外匯事務官員就近期外匯市場走勢發出警告。市場普遍認為160大關可能是官方出手干預的臨界點。路透

日本財務省最高外匯事務官員就近期外匯市場走勢發出警告。上周五日本央行宣布升息1碼後日圓兌美元走弱。

三村淳周一對記者表示：「我們看到市場出現單邊的突然波動，尤其是在上周貨幣政策會議之後，這令我深感憂慮。我們將對過度波動採取適當應對措施。」

日本央行上周五宣布升息後，總裁植田和男選擇保持政策開放態度而非支撐日圓，未釋放特別鷹派的訊號，這導致日圓兌美元匯率周末一度跌至157.78，表明投資人對日本央行未明確表態將持續升息感到失望。

三村淳周一講話後，日圓兌美元一度走強，升值0.23%至157.39。鑒於分析師普遍預期日本央行將在未來六個月左右按兵不動，若日圓兌美元繼續跌向160關口，日本財務省可能不得不出手干預外匯市場。

