跨足品牌銷售 高盛預料鴻海電動車事業每年平均成長逾三成

高盛指出，鴻海（2317）旗下子公司鴻華先進收購納智捷，有助鴻海將服務領域從上游供應商延伸至品牌銷售。

裕隆（2201）將以新台幣 7.88 億元將納智捷賣給鴻華先進。張博凱（Allen Chang ）在內的高盛分析師在報告中寫道，這項交易是鴻海銷售自有品牌的契機，藉此能更深掌握終端客戶需求。

他預料鴻海將繼續專注於電動車的組裝和設計服務。

報告指出，儘管電動車事業目前佔鴻海集團營收不到 5%，但預計到 2030 年前，電動車將以 32% 的年複合成長率（CAGR）持續增長。