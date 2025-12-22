舊金山停電 多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間癱瘓交通 馬斯克補刀

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國舊金山在上周六發生大停，多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間，癱瘓交通。網路照片
美國舊金山在上周六發生大停，多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間，癱瘓交通。網路照片

美國舊金山在上周六發生大停電，而Alphabet旗下自駕計程車服務Waymo成了高知名度的受害者之一，多輛無人駕駛車在行駛途因號誌失靈而「嚇呆」、不知該如何因應眼前狀況，結果就停在城市各處路中央，並且阻礙了交通。

在周六，多個主要路口的交通號誌因停電而失靈，社群媒體上的影片顯示，多輛Waymo車輛停在馬路中央，閃爍著警示燈，不知道接下來該如何運作。

另一方面，在Waymo遇到大停電癱瘓的消息傳出後，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在社群平台 X 平台上貼文回應說，他旗下的特斯拉Robotaxis自駕計程車「未受到此次停電影響」。特斯拉是Waymo的直接競爭同業。

這起停電事件一度影響約13萬名用戶，還由於正值假日購物高峰期，商店被迫關閉、交通也受阻。

30歲的瑞瓦表示，周六晚間他搭乘Waymo回家途中遇上停電。他說，在人車較少的區域，即使有行人穿越馬路，車輛仍能持續行駛。就在距離目的地只剩一分鐘時，車子卻在一個「非常繁忙的路口」、且交通號誌失靈的情況下突然停下來，事前完全沒有任何提示。

身為AI工程師的瑞瓦說，「我在車裡待了幾分鐘，想看看情況會不會改善」，「問題在於一開由於沒有紅綠燈，很多人直接穿越馬路，所以我認為Waymo根本不知道該怎麼辦。」

太平洋瓦電公司（PG&E）表示，停電原因是變電站發生火災，並於周六晚間開始恢復大部分供電。截至周日早上，已為11萬名用戶恢復供電，但仍有2.1萬人處於無電可用狀態。

瑞瓦說，他在車子無法移動時嘗試聯絡客服約三分鐘，但由於等待時間過長、客服系統被大量乘客來電塞爆，他最後放棄。他決定下車步行回家。

周日，Waymo應用程式向部分用戶顯示通知，表示舊金山灣區服務暫停，影響至少七座城市。

Waymo發言人周日在聲明中表示：「我們的團隊正與市府密切合作、全力處理相關問題，希望能盡快恢復服務。」

瑞瓦表示，他在看到這則訊息前，周日還曾嘗試再次叫一趟 Waymo。他說：「我知道這對其他汽車駕駛來說是很不愉快的情況，但我相信這一切都是出於安全考量，寧可安全一點也不要冒險」，「我希望他們未來能把這種狀況納入考量，因為這確實是一項很好的服務。」

