韓媒：三星 HBM4 在輝達測試奪得業界最高評價
南韓媒體每日經濟新聞引述產業人士報導，三星電子的 HBM4 在輝達（NVIDIA）新世代 AI 加速器「Vera Rubin」的測試中奪得同業最高分。
長期以來，三星在高效能頻寬記憶體（HBM）領域苦苦追趕對手 SK 海力士（SK Hynix），如今藉由 HBM4 效能報捷，三星有希望奪回記憶晶片技術主導權。
輝達團隊上周訪問三星，說明 HBM4 系統級封裝（SiP）的測試進度；會中透露，三星在運作速度和能源效率方面，在記憶體業者取得的最佳成績。
報導說，輝達向三星提出明年 HBM4 供應量，大幅超出三星內部的預測。
三星可能在明年第 1 季簽署協議後，於第 2 季開始向輝達供應晶片。
