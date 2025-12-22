快訊

韓媒：三星 HBM4 在輝達測試奪得業界最高評價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
長期以來，三星在高效能頻寬記憶體（HBM）領域苦苦追趕對手 SK 海力士（SK Hynix）。路透
長期以來，三星在高效能頻寬記憶體（HBM）領域苦苦追趕對手 SK 海力士（SK Hynix）。路透

南韓媒體每日經濟新聞引述產業人士報導，三星電子的 HBM4 在輝達（NVIDIA）新世代 AI 加速器「Vera Rubin」的測試中奪得同業最高分。

長期以來，三星在高效能頻寬記憶體（HBM）領域苦苦追趕對手 SK 海力士（SK Hynix），如今藉由 HBM4 效能報捷，三星有希望奪回記憶晶片技術主導權。

輝達團隊上周訪問三星，說明 HBM4 系統級封裝（SiP）的測試進度；會中透露，三星在運作速度和能源效率方面，在記憶體業者取得的最佳成績。

報導說，輝達向三星提出明年 HBM4 供應量，大幅超出三星內部的預測。

三星可能在明年第 1 季簽署協議後，於第 2 季開始向輝達供應晶片。

