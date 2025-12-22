快訊

AI不再只是燒錢？OpenAI內部數據曝光 付費產品運算利潤率已達70%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OpenAI傳出今年旗下付費產品產生的利潤率更高。美聯社
資訊科技新聞網站The Information報導，OpenAI今年旗下付費產品產生的利潤率更高，此時該公司力圖維持在AI領域的領先地位。

報導指出，OpenAI改善了「運算利潤」，這是一項內部指標，用來衡量在扣除為企業與消費者付費用戶運作模型的成本後，所剩下的營收占比。知悉相關數據的人士透露，截至10月，OpenAI的運算利潤率已達70%，高於2024年底的52%，而且更是2024年1月的兩倍。

OpenAI發言人說，公司並未公開這些數字，同時拒絕進一步評論。

OpenAI是ChatGPT的開發商，這款聊天機器人掀起這一波現代AI熱潮，但該公司迄今仍未實現獲利，這也是投資人擔憂產業是否存在泡沫的重要指標之一。OpenAI在10月的最新估值達5,000億美元，為了支應高昂的運算成本與宏大的基礎建設計畫，公司正積極尋找能夠賺錢的諸多方式。

同時，OpenAI也面臨支出壓力加劇與競爭再起的雙重挑戰。在Alphabet旗下Google發表的Gemini模型大受好評、在多項基準測試中表現更佳後，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）宣布「紅色警戒」，重新調整內部資源以改善ChatGPT，並延後推動廣告服務的計畫。

目前大多數用戶仍使用ChatGPT的免費版本，但OpenAI正積極推廣企業版與針對金融服務、教育等產業的付費軟體功能，並且在這些領域與同業Google、Anthropic競爭。

The Information報導指出，在付費帳戶方面，OpenAI的運算利潤優於Anthropic，但若以整體伺服器支出效率來看，Anthropic表現更佳。

此外，OpenAI 也正與亞遜初步洽談，計劃從亞馬遜籌資至少100億美元並採用其晶片，這筆交易可能使OpenAI估值突破5,000億美元。

OpenAI ChatGPT

