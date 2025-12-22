聽新聞
亞洲液化天然氣 現貨價探低
亞洲液化天然氣（LNG）現貨價格上周摔至20個月新低，反映當地需求低迷、供給充沛，導致價格承受壓力。
業界消息人士評估，2月交貨至東北亞的LNG平均價格，上周為每百萬英熱單位（BTU）9.5美元，寫2024年4月以來新低。
資料分析公司Kpler的分析師尼爾森·熊（音譯）指出，東北亞的天然氣需求持續疲軟，壓低價格。而中國天然氣管線供給充足、日本再生能源發電量暢旺，也使LNG需求不振。他說：「我們預料日韓基準價將持續略為偏空，因東北亞較平時更溫暖，可能會打壓供暖需求，而太平洋的LNG供給也維持充裕。」Argus的LNG價格主管希尼爾說，之前的價格跌勢，曾帶動對價格敏感的進口商買氣。
