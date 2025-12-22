快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲液化天然氣 現貨價探低

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

亞洲液化天然氣（LNG）現貨價格上周摔至20個月新低，反映當地需求低迷、供給充沛，導致價格承受壓力。

業界消息人士評估，2月交貨至東北亞的LNG平均價格，上周為每百萬英熱單位（BTU）9.5美元，寫2024年4月以來新低。

資料分析公司Kpler的分析師尼爾森·熊（音譯）指出，東北亞的天然氣需求持續疲軟，壓低價格。而中國天然氣管線供給充足、日本再生能源發電量暢旺，也使LNG需求不振。他說：「我們預料日韓基準價將持續略為偏空，因東北亞較平時更溫暖，可能會打壓供暖需求，而太平洋的LNG供給也維持充裕。」Argus的LNG價格主管希尼爾說，之前的價格跌勢，曾帶動對價格敏感的進口商買氣。

再生能源 日本 均價

延伸閱讀

「最強童顏」張娜拉黑歷史揭開！發生意外慘遭截肢　逼少女潛規則

國內首例民營電廠自建天然氣接收站今動土 預定2029年供電商轉

六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

DDR5現貨價小跌 市調：明年第1季合約價仍看漲

相關新聞

Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯...

日190億美元打造AI大模型 官方與軟銀等十餘家企業合設新公司

在台灣與南韓都正強化人工智慧（AI）國力之際，日本政府也計劃透過產官合作，與軟銀集團等十多家日企共同投入3兆日圓（約19...

可可豆跌價 巧克力不跟降…製造商消化買在高點的原料

全球可可豆行情在去年經歷瘋狂漲勢後，今年來價格重挫約50%，全年跌幅將翻新紀錄，但市面販售的含巧克力糖果、餅乾等甜食價格...

比特幣從頂峰回檔 投資人調整策略 通縮型迷因幣...散戶轉進

在比特幣與其他加密幣今年從頂峰大幅回檔，使散戶投資人損失慘重後，分析師表示，投資人正在調整策略，包括轉向較小型的另類加密...

資料中心吸金額創新高

人工智慧（AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施，帶動今年來流入資料中心市場的金額超過610億美元，再創新高。

台積電擴產效應 鳳凰城豪宅...房市主力

美國媒體指出，台積電等晶片業者在亞利桑納州鳳凰城附近的擴產行動，已使鳳凰城一帶受惠於「矽沙漠」的科技發展，經濟和房市表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。