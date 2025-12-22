美耶誕樹農 享「關稅紅利」

美國總統川普的關稅措施衝擊進口耶誕飾品銷售，卻幫助為市場遭人造耶誕樹蠶食所苦的美國耶誕樹農，收復失土，成為美國農業的難得喜訊。

英國金融時報報導，美國每年進口約60億美元的耶誕裝飾品，87%來自中國大陸，但今年進口商必須負擔10%-145%的關稅，稅率視貨品抵達美國的日期而定。

人造樹進口商National Tree公司執行長巴特勒指出，一棵擬真的大型人造樹如今要價上看500美元，遠高於天然耶誕樹的150-200美元。他說，在消費者縮減非必要支出之際，關稅提高人造樹價格10%-15%。美國奧勒岡州耶誕樹農布洛斯表示，他供應的一些零售商指出，消費者今年改買天然耶誕樹，「因為（人造樹）漲價，且供應吃緊」。

產業團體真耶誕樹委員會（RCTB）表示，多數耶誕樹農今年沒有漲價。相較下，人造樹進口商承認，人造樹已變得更難賣。

加州人造耶誕樹與節慶飾品零售商Balsam Hill執行長哈曼說，今年美國銷量下滑5%-8%，其他國家卻增長多達30%。