美國、委內瑞拉對峙 加勒比海航運 風險升高
美國再次攔截委內瑞拉油輪，對峙情勢升溫，促使兩國為免遭受攻擊，加強干擾加勒比海的全球衛星定位系統（GPS）訊號，提高該地區的海空運交通風險。此外，美國也拉高封鎖情勢。
紐約時報引述史丹福大學資料的分析報告、及不具名的美國官員報導，部署在加勒比海的一些美國軍艦，近幾個月來干擾附近的GPS訊號。
衛星資料公司Spire Global分析顯示，委國軍方為回應美國的軍事壓力，也干擾該國關鍵基礎設施周遭的GPS訊號，包括軍事基地、煉油設施、發電廠等。
訊號專家說，兩國軍方此舉似乎是要保護資產，免於遭到無人機或精準導引武器的攻擊，但這種策略卻打亂仰賴GPS的民間交通、也損害航運導航系統的關鍵通訊技術。
史丹福GPS實驗室指出，9月初以來，加勒比海至少有兩成班機的GPS導航出現問題。捷藍航空（JetBlue）本月12日差點擦撞美國軍機。而且GPS訊號干擾也提高商業航運的風險。
美國21日清晨在加勒比海攔截了一艘油輪。
知情人士說，本次遭扣油輪名為「世紀號」，滿載多達200萬桶委國原油，這些原油為陸企所有。
