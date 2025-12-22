快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

美國、委內瑞拉對峙 加勒比海航運 風險升高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國國土安全部證實21日登檢並扣押一艘曾停泊委內瑞拉何塞港碼頭、未受到制裁的巴拿馬籍油船。圖/截自國土安全部部長諾姆在X的影片
美國國土安全部證實21日登檢並扣押一艘曾停泊委內瑞拉何塞港碼頭、未受到制裁的巴拿馬籍油船。圖/截自國土安全部部長諾姆在X的影片

美國再次攔截委內瑞拉油輪，對峙情勢升溫，促使兩國為免遭受攻擊，加強干擾加勒比海的全球衛星定位系統（GPS）訊號，提高該地區的海空運交通風險。此外，美國也拉高封鎖情勢。

紐約時報引述史丹福大學資料的分析報告、及不具名的美國官員報導，部署在加勒比海的一些美國軍艦，近幾個月來干擾附近的GPS訊號。

衛星資料公司Spire Global分析顯示，委國軍方為回應美國的軍事壓力，也干擾該國關鍵基礎設施周遭的GPS訊號，包括軍事基地、煉油設施、發電廠等。

訊號專家說，兩國軍方此舉似乎是要保護資產，免於遭到無人機或精準導引武器的攻擊，但這種策略卻打亂仰賴GPS的民間交通、也損害航運導航系統的關鍵通訊技術。

史丹福GPS實驗室指出，9月初以來，加勒比海至少有兩成班機的GPS導航出現問題。捷藍航空（JetBlue）本月12日差點擦撞美國軍機。而且GPS訊號干擾也提高商業航運的風險。

美國21日清晨在加勒比海攔截了一艘油輪。

知情人士說，本次遭扣油輪名為「世紀號」，滿載多達200萬桶委國原油，這些原油為陸企所有。

美國 國軍 油輪

延伸閱讀

川普關稅反讓耶誕樹農扳回一城 業者：「今年人造樹很難賣！」

美再扣油輪畫面曝 委內瑞拉痛斥「竊取與綁架」

香港公司油船加勒比海遭美扣押！載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

川普封鎖委內瑞拉 美軍國際水域再扣油輪

相關新聞

Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯...

日190億美元打造AI大模型 官方與軟銀等十餘家企業合設新公司

在台灣與南韓都正強化人工智慧（AI）國力之際，日本政府也計劃透過產官合作，與軟銀集團等十多家日企共同投入3兆日圓（約19...

可可豆跌價 巧克力不跟降…製造商消化買在高點的原料

全球可可豆行情在去年經歷瘋狂漲勢後，今年來價格重挫約50%，全年跌幅將翻新紀錄，但市面販售的含巧克力糖果、餅乾等甜食價格...

比特幣從頂峰回檔 投資人調整策略 通縮型迷因幣...散戶轉進

在比特幣與其他加密幣今年從頂峰大幅回檔，使散戶投資人損失慘重後，分析師表示，投資人正在調整策略，包括轉向較小型的另類加密...

資料中心吸金額創新高

人工智慧（AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施，帶動今年來流入資料中心市場的金額超過610億美元，再創新高。

台積電擴產效應 鳳凰城豪宅...房市主力

美國媒體指出，台積電等晶片業者在亞利桑納州鳳凰城附近的擴產行動，已使鳳凰城一帶受惠於「矽沙漠」的科技發展，經濟和房市表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。