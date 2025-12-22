台積電擴產效應 鳳凰城豪宅...房市主力

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國媒體指出，台積電（2330）等晶片業者在亞利桑納州鳳凰城附近的擴產行動，已使鳳凰城一帶受惠於「矽沙漠」的科技發展，經濟和房市表現優於美國許多城市，而豪宅和現金買家為支撐房市主力。

鳳凰城市議會17日已通過台積電在北鳳凰城新建一座工廠與興建住宅區的「NorthPark」計畫。台積電與來自Pulte集團的開發商，購買在該公司現有設施南方、約6,000英畝的州信託土地，擴大台積電園區，並興建上千戶房屋、購物區及步道。

亞利桑那州媒體azcentral報導指出，鳳凰城因台積電帶動科技產業發展，吸引大量新進居民進駐，提振當地經濟和房市，支撐房市的主力，以現金買家和豪宅族群為主。

顧問業者Land Advisors組織公司董事長伏格爾（Greg Vogel）上周表示，鳳凰城地區現在是「矽沙漠」（Silicon Desert），未來有機會媲美矽谷。他指出，當地今年單價在80萬美元以上的房屋，銷量成長了7%。

NorthPark基地目前歸亞利桑那州土地管理局管轄，依規定須透過公開拍賣方式出售。首批約900英畝土地預定於明年1月7日拍賣，台積電預期將在公開拍賣中購下土地。

