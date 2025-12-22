快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

資料中心吸金額創新高

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

人工智慧（AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施，帶動今年來流入資料中心市場的金額超過610億美元，再創新高。

標普全球財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，今年1-11月的資料中心交易超過100筆，總額超過610億美元，已改寫去年的608億美元新高紀錄。

全球資料中心交易主要發生在美國，其次是亞太地區，歐洲則瞠乎其後。荷蘭國際集團（ING）的報告預測，美國的資料中心投資額可能是歐洲的五倍。同時，中東地區的成長日益強勁，富裕的波斯灣國家正努力打造成為下一個全球AI重鎮。

微軟、臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet等超大規模雲端服務業者競相擴大投資，帶動了這波資料中心興建熱潮，但也引發了一些投資人擔憂這些投資能否轉化為實質的回報。

標普全球財智分析師史楚塔則樂觀預期，市場對AI和甲骨文的擔憂只是暫時性的，短期不會對資料中心的興建和併購產生「重大影響」。整體而言，預期2026年對AI應用的需求將繼續強勁成長。2026年資料中心併購投資活動將更「活躍」。

美國 標普 母公司

延伸閱讀

甲骨文被誤會？ 法人仍看好明年AI業務展望

美股連漲迎耶誕行情 投資人押注明年兩度降息逢低進場

「2026年十大預言」美科技股看漲20% 輝達仍會稱霸全球AI晶片

輝達GB300出貨將爆發 帶旺台積、鴻海等營運

相關新聞

Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯...

日190億美元打造AI大模型 官方與軟銀等十餘家企業合設新公司

在台灣與南韓都正強化人工智慧（AI）國力之際，日本政府也計劃透過產官合作，與軟銀集團等十多家日企共同投入3兆日圓（約19...

可可豆跌價 巧克力不跟降…製造商消化買在高點的原料

全球可可豆行情在去年經歷瘋狂漲勢後，今年來價格重挫約50%，全年跌幅將翻新紀錄，但市面販售的含巧克力糖果、餅乾等甜食價格...

比特幣從頂峰回檔 投資人調整策略 通縮型迷因幣...散戶轉進

在比特幣與其他加密幣今年從頂峰大幅回檔，使散戶投資人損失慘重後，分析師表示，投資人正在調整策略，包括轉向較小型的另類加密...

資料中心吸金額創新高

人工智慧（AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施，帶動今年來流入資料中心市場的金額超過610億美元，再創新高。

台積電擴產效應 鳳凰城豪宅...房市主力

美國媒體指出，台積電等晶片業者在亞利桑納州鳳凰城附近的擴產行動，已使鳳凰城一帶受惠於「矽沙漠」的科技發展，經濟和房市表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。