Fed新主席競逐 打遊說戰…華府政界與華爾街動作頻頻

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲。圖為Fed總部大樓。 路透

隨著美國總統川普近期將宣布聯準會（Fed）下任主席的提名人選，華府政界與華爾街正啟動「遊說戰」，為各自支持的人士發聲，顯示國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特、Fed前理事華許與現任理事沃勒、及貝萊德集團高階主管李德之間的「誰是接班人」之爭，異常激烈。

川普上周表示，不久後將公布接任Fed主席鮑爾的提名人選，他曾一度暗示幾乎確定是哈塞特，傳出取消與其他人選的面談。但他之後又稱許華許、拉抬華許的聲勢，上周又和沃勒面談，本周也將與李德會面，鹿死誰手變得高度不確定。

白宮發言人德塞表示，「在川普總統宣布之前，任何有關Fed主席任命過程的報導皆屬毫無根據的猜測」。

以摩根大通（小摩）執行長戴蒙為首的華爾街大老，為華許發聲，理由是哈塞特與川普太過親近，很難讓公債市場相信他能維持Fed的獨立性。戴蒙表示，他認為哈塞特較可能快速降息，而華許將能成為一位了不起的主席。投資巨擘朱肯米勒表示，已要求政府官員留意華許這位人選，並已對華爾街盟友表示，他希望華許接任Fed主席。

同時，一些華爾街人士認為沃勒比哈塞特及華許更能確保Fed的獨立性。近日在紐約舉行的金融界主管會議上，81%受訪者表示希望沃勒接任Fed主席。

哈塞特已反擊各界批評，強調他一向實事求是，上任後第一個月就能消除各界對他的懷疑。

