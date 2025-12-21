快訊

AI掀基建熱潮 帶動資料中心交易額超過610億美元再創新高

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
人工智慧（AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施。路透
人工智慧（AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施。路透

人工智慧（AI）熱潮促使全球大舉興建基礎設施，帶動今年來的資料中心交易額超過610億美元，再創新高。

標普全球財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，今年1-11月的資料中心交易超過100筆，總額超過610億美元，已改寫去年的608億美元新高紀錄。

全球資料中心交易主要發生在美國，其次是亞太地區，歐洲則瞠乎其後。荷蘭國際集團（ING）的報告預測，美國的資料中心投資額可能是歐洲的五倍。同時，中東地區的成長日益強勁，富裕的波斯灣國家正努力打造成為下一個全球AI重鎮。

微軟、臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet等超大規模雲端服務業者競相擴大投資，帶動了這波資料中心興建熱潮，但也引發了一些投資人擔憂這些投資能否轉化為實質的回報。

標普全球財智分析師史楚塔則樂觀預期，市場對AI和甲骨文的擔憂只是暫時性的，短期不會對資料中心的興建和併購產生「重大影響」。

他說：「OpenAI、Alphabet和Anthropic等前沿AI模型供應商的競爭態勢正在迅速變動，可能會影響公開市場的投資人信心。但整體而言，我們預期2026年對AI應用的需求將繼續強勁成長。」他認為，2026年資料中心的併購投資活動將更「活躍」。

美國 標普 投資人

甲骨文被誤會？ 法人仍看好明年AI業務展望

災後重建加速基建更新 徐榛蔚：明年是繁花盛開的一年

影像生成成AI新戰場 Meta研發全新模型Mango備戰

路透：Meta為賺30億營收 縱容中國詐騙廣告 遣散反詐團隊

甜點控要失望了！國際可可豆大跌 但想吃便宜巧克力短期內有困難

全球可可豆價格在去年經歷瘋狂漲勢後，今年來價格重挫約50%，全年跌幅將創紀錄，但令人失望的是，市面上賣的所有含有巧克力的...

第3季全球DRAM市場報告...SK海力士蟬聯龍頭 南亞科市占提高

Counterpoint研究公司公布的第3季記憶體市場追蹤和預測報告顯示，SK海力士連續第三季維持DRAM市場龍頭寶座，...

史上第一人 馬斯克身價飆破7000億

距離馬斯克(Elon Musk)成為全球首位身家破6000億元的超級富豪，不過才短短四天，他的身家在19日再創新猷，一口...

指要求「不成比例」巴黎法院拒封網 Shein躲過停運

中資超快時尚電商平台Shein先前在法國被指控販售違法商品，很快就將爭議性商品下架。法國政府希望暫時封鎖Shein網站3...

未涉反壟斷 輝達50億入股英特爾獲准

聯邦貿易委員會(FTC)已核准人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia(輝達，又譯英偉達)與英特爾價值50億元的合作協議，暗...

