甜點控要失望了！國際可可豆大跌 但想吃便宜巧克力短期內有困難

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
可可豆價格今年來已大跌約50%，仍難以在近期反映於市面的巧克力價格。歐新社
全球可可豆價格在去年經歷瘋狂漲勢後，今年來價格重挫約50%，全年跌幅將創紀錄，但令人失望的是，市面上賣的所有含有巧克力的糖果、餅乾等甜食成本，預料不會很快跟著降價。

供應全球過半可可豆的象牙海岸和迦納，去年產區遭受受疾病和極端氣候重創，紐約可可豆期貨價格去年大漲近兩倍至每噸近13,000美元；這兩國。

如今，隨著收成前景改善、需求減弱及短缺幅度可能縮小，可可豆價格今年來已大跌約50%，即將創下1960年有紀錄來的最大全年跌幅。

不過，可可價格暴跌可能難以迅速顯現到巧克力的零售價格。製造商仍在消化買在價格高點的可可豆，且先前因應可可豆價格格大漲而調整的產品配方，也很難立刻改回來。

生產商和分析師預期，今年的便宜可可豆要到明年下半年才會開始反映在超市貨架上，但這個預測未必一定會成真。

倫敦大宗商品仲介商Marex集團農產品買賣主管帕克曼表示，「巧克力產業正擺脫高昂而痛苦的（可可豆）價格」，但「我們要花好一段時間才能克服」相關影響。

德國老牌甜點商Lambertz執行長布爾貝克（Hermann Bühlbecker）表示，該公司在去年價格高漲時設法採購到可可豆後，庫存夠用到約2026年中。

一些巧克力大廠也維持不釋出調整價格的訊號，因為可可豆行情波動劇烈。Kit Kat生產商雀巢雀巢（Nestlé）表示，雖然最近可可豆行情的轉向令人振奮，但要評論特定價格調整措施，為時尚早。好時（Hershey）財務長沃斯奎爾10月預期，將會有部分「通縮」將在2026年「加深」。

