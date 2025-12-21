快訊

第3季全球DRAM市場報告...SK海力士蟬聯龍頭 南亞科市占提高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
SK海力士第3季蟬聯DRAM市場龍頭寶座。路透
Counterpoint研究公司公布的第3季記憶體市場追蹤和預測報告顯示，SK海力士連續第三季維持DRAM市場龍頭寶座，但市占率略比第2季下滑4個百分點至34%，南亞科市占率則從1%提高到2%。

三星電子受惠於高頻寬記憶體HBM3E的表現強勁，第3季DRAM市占率季增1個百分點至33%。若只看HBM市場，SK海力士第3季市占率下滑至57%，低於第2季的64%，穩居市場龍頭，三星電子則從15%攀升至22%，超越美光的21%，擠下美光、成為第二名。

在出口量增加和價格上漲帶動下，全球整體DRAM市場規模第3季季增26%，但隨著主要供應商減產傳統DRAM，造成供應短缺，有利南亞科的傳統DRAM，市占率從第2季的1%提高至2%。

DRAM產業變化快速，SK海力士、三星電子及美光的高市占率仍無法滿足市場需求，亟需更多廠商增加產能。

