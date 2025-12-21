甲骨文被誤會？ 法人仍看好明年AI業務展望

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

外電日前傳出，甲骨文規模約100億美元的資料中心計畫，已失去私人貸款機構藍鴞資本（Blue Owl Capital）的資金支持，AI投資交易的疑慮再度動搖科技股，也拖累台股近期走勢。

國內大型法人機構表示，根據甲骨文的說法，其位於美國密西根州的資料中心計畫仍「按計畫推進」，並否認私募信貸業者BlueOwl Capital參與該專案。此番說法回應外電內容。

分析師指出，Oracle與OpenAI合作的Stargate計畫中，目前已知部分，在美國有五處，兩處位於Taxes，其餘三處分別位於New Mexico Wisconsin以及新聞報導提到的Michigan。正如Oracle所澄清的內容，根據10月30日 OpenAI發出的新聞稿「Expanding Stargate toMichigan 」中，已明確提到Stargate Michigan園區由Related Digital於2026年初動工。

無論在招募開發夥伴的初期是否有Blue Owl Capital參與，但最終是由Related Digital獲選。

而外電提到的100億美元融資並不是Oracle而是Blue Owl Capital，考量Blue Owl Capital的業務性質、240億美元市值和125億美元總資產規模，以及現有56億美元非流動負債，加上過去幾個財年自由現金流均低於10億美元，銀行提高對於Blue Owl Capital放貸條件收緊是情有可原。

但Blue Owl Capital並非Oracle唯一合作夥伴，更非Michigan資料中心的合作夥伴，而Oracle也數度即時回應澄清，並無逃避問題或答不對題等狀況。

法人機構表示，Oracle 12月初的財報法說會上調2026年資本支出150億美元，顯示進度將加速而非延後，以整體進度而言將會是超前而非落後，創造出財測上修空間，持續正面看待Oracle受惠於AI算力需求成長。

