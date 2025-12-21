SK電訊個資外洩 消保機構下令賠償集體訴訟用戶

快訊

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

針對近期的駭客攻擊事件，韓國消費者院今天表示，將下令SK電訊（SK Telecom）賠償58名發起集體訴訟的用戶。

路透社報導，韓國消費者院表示，18日決議SK電訊須賠償每人10萬韓元（約新台幣2140元），賠償方式為現金點數或手機帳單折抵。

由於今年發生導致逾2000萬用戶資料外洩的資安漏洞，這家韓國最大電信商在8月被處以1340億韓元的巨額罰款

韓國消費者院表示，將要求SK電訊採取後續措施，賠償所有受害者，預估總成本接近2.3兆韓元。

此外，韓國消費者院指出將盡快向SK電訊發出處分通知，該公司必須在收到通知後的15天內作出回應。

韓國 消費者 罰款

