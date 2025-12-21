未來一周美股三大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括第3季國內生產毛額（GDP）成長率終值、12月消費者信心、11月工業生產、10月耐久財訂單等。

富蘭克林投顧指出，Fed上修2025-2028年美國經濟成長率，其中，2026年大幅上修0.5個百分點，原因與「大而美法案」刺激措施、強勁AI資本支出有關，同時也下修2026年個人消費支出（PCE）與核心PCE預估，還認為通膨可望於2026年第1季見頂，之後開始回落。此一預期也強化美國實現「金髮女孩經濟」的可能性。

富蘭克林投顧表示，美國總統川普考慮提名更傾向降息的人選擔任Fed主席，利率政策立場有望偏鴿，甚至不排除2026年降息幅度多於當前市場預期，加上隨時序逐步逼近美國期中選舉，川普政府可能擴大刺激措施，財政與貨幣雙刺激將支撐美股。

儘管市場仍擔憂AI泡沫風險，但富蘭克林投顧認為，AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局，只是漲勢可能更顛簸，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

