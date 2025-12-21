聽新聞
0:00 / 0:00
美股耶誕行情 專家提醒留意債市
科技股十九日反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。
十二月向來是美股表現較強的月分，歷來平均漲幅都在百分之一以上。但標普五百指數和那斯達克本月幾乎原地踏步，迄今跌幅百分之○點二。
市場先前因質疑人工智慧（ＡＩ）過熱以及對聯準會寬鬆空間有限的疑慮而回檔後，逢低買盤再度進場。十五日一連串經濟數據未能帶來更明確訊號，投資人仍持續押注明年會有兩次降息。
Edward Jones資深全球投資策略師庫爾卡法斯認為，上周的經濟數據大致強化聯準會傾向降息的預期，儘管投資人可能在未來幾天因全年表現穩健而尋求落袋為安，進而造成些許賣壓，但最新數據可能為今年的耶誕行情亮起綠燈。
所謂耶誕行情通常是指年底最後五個交易日，以及新年頭兩個交易日。從數據來看，自一九二八年以來，標普五百指數在十二月最後兩周有百分之七十五的時間上漲，平均漲幅為百分之一點三。
Gabelli Funds基金經理人柏格納則提醒，目前有許多可能阻礙年終行情的顧慮，「這或許會讓盤勢受限於盤整，或者只是反覆震盪。」
他警告，美股必須克服的挑戰之一，是債市釋出的不安訊號。不僅美國，全球殖利率曲線趨平，可能會吸引更多資金流向股市以外的資產。
殖利率曲線長端的表現有更多讓人憂心的理由：美國國家經濟委員會主任哈塞特很可能成為下任聯準會主席，投資人憂心哈塞特主張急進降息可能加劇通膨，並導致長天期公債殖利率上揚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言