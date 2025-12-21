聽新聞
美股耶誕行情 專家提醒留意債市

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

科技股十九日反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。

十二月向來是美股表現較強的月分，歷來平均漲幅都在百分之一以上。但標普五百指數和那斯達克本月幾乎原地踏步，迄今跌幅百分之○點二。

市場先前因質疑人工智慧（ＡＩ）過熱以及對聯準會寬鬆空間有限的疑慮而回檔後，逢低買盤再度進場。十五日一連串經濟數據未能帶來更明確訊號，投資人仍持續押注明年會有兩次降息。

Edward Jones資深全球投資策略師庫爾卡法斯認為，上周的經濟數據大致強化聯準會傾向降息的預期，儘管投資人可能在未來幾天因全年表現穩健而尋求落袋為安，進而造成些許賣壓，但最新數據可能為今年的耶誕行情亮起綠燈。

所謂耶誕行情通常是指年底最後五個交易日，以及新年頭兩個交易日。從數據來看，自一九二八年以來，標普五百指數在十二月最後兩周有百分之七十五的時間上漲，平均漲幅為百分之一點三。

Gabelli Funds基金經理人柏格納則提醒，目前有許多可能阻礙年終行情的顧慮，「這或許會讓盤勢受限於盤整，或者只是反覆震盪。」

他警告，美股必須克服的挑戰之一，是債市釋出的不安訊號。不僅美國，全球殖利率曲線趨平，可能會吸引更多資金流向股市以外的資產。

殖利率曲線長端的表現有更多讓人憂心的理由：美國國家經濟委員會主任哈塞特很可能成為下任聯準會主席，投資人憂心哈塞特主張急進降息可能加劇通膨，並導致長天期公債殖利率上揚。

